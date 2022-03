MLB: les millions vont pleuvoir

Publié aujourd'hui à 07h48

Mis à jouraujourd'hui à 07h48

Comme tous les amateurs de baseball au Québec, j’étais très heureux d’apprendre qu’une nouvelle convention collective de cinq ans avait été ratifiée. Le route jusqu’à la destination a été sinueuse et cahoteuse, mais l’important c’est d’arriver à bon port. La saison régulière va débuter le jeudi 7 avril et l’objectif est de jouer 162 matchs, avec quelques programmes doubles, qui seront déjà ajoutés au calendrier.

Avant de vous parler des points importants de la convention, un petit mot sur les joueurs autonomes. Vous allez comprendre dans les prochains jours que le baseball n’a pas beaucoup changé au niveau économique. Avec les camps d’entrainement qui devraient débuter dans les prochains jours, il y a plus de 150 joueurs autonomes de disponibles, dont plusieurs de grandes qualités :

Carlos Correa (arrêt-court)

Nick Castellanos (voltigeur)

Trevor Story (arrêt-court)

Kris Bryant (3e but et voltigeur)

Freddie Freeman (1er but)

Kenlay Jansen (releveur)

Clayton Kershaw (lanceur partant)

Michael Conforto (voltigeur)

Kyle Schwarber (voltigeur et frappeur de choix)

Anthony Rizzo (1er but)

Carlos Rodon (lanceur partant)

Les millions vont donc pleuvoir dans les prochains jours et même avec une nouvelle convention, je peux vous garantir que ce ne seront pas les Pirates, les A’s ou les Marlins qui vont dépenser le plus d’argent. Par contre, il sera intéressant de voir comment les équipes fortunées vont réagir avec les changements à la taxe de luxe, surtout que plusieurs joueurs mentionnés ci-haut, vont gagner plus de 20 millions de dollars par saison.

Regardons maintenant les changements les plus importants à la convention collective, tant au niveau baseball qu’au niveau économique. Évidemment, nous n’avons pas tous les détails de la nouvelle entente, mais faisons un résumé des points importants de ce nouveau contrat de travail.

Changement au niveau baseball

Frappeur de choix universel : le frappeur de choix sera maintenant utilisé dans les deux ligues.

Ajout d’équipe pour les séries : il y aura 12 équipes en série au lieu de 10. Dans chacune des ligues, les deux meilleures équipes auront des laissez-passer alors que les autres formations s’affronteront dans des séries 2 de 3.

Retour à la normale pour les programmes doubles : les programmes doubles seront deux matchs de 9 manches.

Retour à la normale en manche supplémentaire : le règlement du coureur au deuxième coussin à partir de la 10e manche a été aboli.

Changement au règlement : les propriétaires pourront ajuster les règlements avec un avis de 45 jours. Attendez-vous au dès 2023, à voir l’arrivée d’un cadran pour les lanceurs entre chaque lancer, l’abolition des défensives exagérées et aussi l’arrivée de coussin plus gros.

Une loterie pour le repêchage : il y aura une loterie pour déterminer qui aura le premier choix au repêchage. Le nombre d’équipes à y participer est de 6.

Limitation pour les mouvements de joueurs : un joueur ne pourra pas être cédé aux ligues mineures plus que cinq fois au cours d’une saison.

Changement au niveau économique

Augmentation de la taxe de luxe : les équipes pourront dépenser plus d’argent avant d’avoir à payer la taxe de luxe.

Augmentation au salaire minimum : les joueurs touchants le salaire minimum gagneront au moins 700 000 $ dans la nouvelle convention.

Pool bonus pour les jeunes joueurs : les détails exacts restent à déterminer, mais les propriétaires verseront 50 millions par saison qui seront divisés parmi les meilleurs jeunes joueurs qui ne sont pas éligibles à l’arbitrage.

À confirmer

Repêchage international : les propriétaires aimeraient que le repêchage devienne international, mais les joueurs ne sont pas chauds à l’idée. La nouvelle convention permet à l’Association des joueurs de prendre les prochains mois pour étudier le dossier et ensuite, prendre une décision. Actuellement, seuls les joueurs américains, canadiens et portoricains sont admissibles au repêchage.

Offre qualificative : tout dépendant de la décision des joueurs par rapport au repêchage international, l’offre qualificative pourrait être appelée à disparaître. Dans le contexte actuel, des équipes peuvent perdre ou gagner des choix au repêchage s’ils gardent ou laissent partir un joueur qui a reçu une offre qualificative. Tout ça pourrait changer si les joueurs acceptent le repêchage international. Ce sera un dossier à suivre au cours de l’été.

Il est difficile à ce stade-ci de déterminer qui a eu gain de cause dans ces négociations. Les joueurs avaient faits des demandes très élevées dès le départ et peuvent dire mission accomplie. Chez les propriétaires, le résultat est quand même satisfaisant, surtout que la plupart des équipes dégagent des bénéfices en raison des contrats de télévision et du partage des revenus. Je ne pense pas que la nouvelle entente va changer grand chose dans la manière de faire des propriétaires. Les Dodgers, Yankees, Red Sox, Cubs, Mets et compagnie vont continuer à dépenser beaucoup d’argent et les équipes pauvres vont rester les mêmes.

Le plus important, c’est que le baseball majeur a su éviter une catastrophe majeure. S’il avait fallu que le conflit se prolonge, je pense que plusieurs maniaques de baseball auraient quitté le navire. Dans un monde de pandémie, guerre et inflation, ce n’est pas le temps de prendre les partisans pour acquis.

Je suis simplement content de dire que dans les prochaines semaines, nous pourrons enfin parler d’un beau lancer de Shohei Ohtani ou d’un long circuit de Vladimir Guerrero fis ou encore d’une belle victoire des Jays et non pas de taxe de luxe et d’une bataille entre millionnaires et milliardaires