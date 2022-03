Entente dans le baseball majeur

Après des jours et des jours de négociations, le baseball majeur et l’Association des joueurs auraient conclu une entente quant à une nouvelle convention collective, jeudi, et la prochaine saison débutera vraisemblablement le 7 avril.

C’est du moins ce qu’a laissé entendre le réseau ESPN, en après-midi, par l’entremise du journaliste Jeff Passan.

«Bien que le tout ait encore besoin d’être ratifié par les deux parties, ça semble n’être qu’une formalité. Le baseball est de retour», a-t-il écrit, sur son compte Twitter.

Déjà, en attente de la ratification, il est rapporté, selon différentes sources, que le calendrier de la saison serait complet, comptant ainsi 162 matchs. Le jeu des négociations se terminerait ainsi de belle façon pour les amateurs de baseball.

Selon le site web MLB.com, les camps d’entraînement des différentes équipes pourraient s’ouvrir dès ce week-end. Les matchs qui devaient être annulés, entre le 31 mai et le 6 avril, seront déplacés plus tard dans la campagne.

Mercredi, le commissaire Rob Manfred avait annoncé que la campagne allait être retardée minimalement jusqu’à la mi-avril. Les négociations avaient pourtant énormément avancé au cours des derniers jours, mais les dirigeants et l’Association des joueurs n’arrivaient pas à s’entendre, entre autres, sur le dossier d’un éventuel repêchage pour les espoirs internationaux. Rappelons que la dernière convention collective a pris fin le 2 décembre dernier et les propriétaires ont ensuite décrété un lock-out.

Une fois l’entente ratifiée, il sera intéressant de suivre la course aux joueurs autonomes tandis que plusieurs transactions risquent ensuite d’être annoncées.