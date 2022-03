Après Wilson, les Seahawks se départissent de Wagner

C’est réellement la fin d’une ère à Seattle. Les Seahawks ont libéré le secondeur Bobby Wagner, mardi, soit la même journée qu’ils ont échangé le quart-arrière Russell Wilson.

Selon le réseau ESPN, les Seahawks ont informé le capitaine de leur défensive de leurs intentions, mais l’annonce n’a pas encore été officialisée.

Wagner et Wilson avaient été repêchés lors de la même journée à l’encan amateur de 2012. Le joueur défensif avait été sélectionné en deuxième ronde (47e au total), tandis que le pivot avait entendu son nom en troisième ronde (75e au total). Ils quittent ainsi leur organisation de toujours, avec laquelle ils ont remporté un Super Bowl, au terme de la campagne 2013.

En 151 matchs en carrière avec les Seahawks, Wagner a totalisé 1383 plaqués, dont 819 en solo. Il a aussi réussi 23,5 sacs du quart, 11 interceptions, dont une retournée pour un majeur, inscrit un touché de sûreté et forcé six échappés, en plus d’en recouvrer un.

Entre 2011 et 2017, il a fait partie intégrante d’une défensive qui terrorisait ses adversaires et qui s’était vu attribuer le surnom «Legion of Boom», dont faisait partie Richard Sherman, Kam Chancellor et Earl Thomas.