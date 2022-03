Adams et Godwin étiquetés joueurs de concession

Deux des meilleurs receveurs de la NFL ont vu leur équipe leur apposer l’étiquette de joueur de concession, mardi. Davante Adams, des Packers de Green Bay, et Chris Godwin, des Buccaneers de Tampa Bay, sont ainsi assurés de jouer au moins la prochaine saison avec leur équipe respective.

Selon le réseau NFL Network, les Packers ont usé de ce stratagème tout juste après l’annonce du retour de Rodgers dans leurs rangs pour la campagne 2022.

Le quart-arrière et son receveur étoile se sont établis comme l’un des meilleurs duos du circuit Goodell dans les dernières années. En 2021, l’athlète de 29 ans a capté 123 des 169 relais dirigés vers lui, pour 1553 verges de gain, en plus d’avoir inscrit 11 majeurs.

Adams percevra ainsi un salaire de 20,1 millions $ durant la prochaine saison.

De son côté, Godwin s’est vu attribuer l’étiquette pour une deuxième année consécutive, ce qui lui confèrera un salaire de 19,1 millions $.

En 2021, avec Tom Brady au poste de pivot, il a attrapé 98 des 127 ballons envoyés dans sa direction, pour des gains de 1103 verges, en plus d’inscrire un touché à cinq reprises.

Huit joueurs étiquetés au total

En plus de Godwin et Adams, l’ailier rapproché des Cowboys de Dallas Dalton Schultz et celui des Dolphins de Miami Mike Gesicki ont eu droit à ce traitement, tout comme le joueur de ligne offensive des Jaguars de Jacksonville Cam Robinson. Ce dernier, à l’image de Godwin, a reçu l’étiquette pour une deuxième année de suite.

Schultz et Gesicki recevront chacun 10,9 millions $ pour la prochaine campagne, tandis que Robinson touchera un montant de 16,7 millions $.

La veille, l’ailier rapproché des Browns de Cleveland David Njoku, le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City Orlando Brown fils et le maraudeur des Bengals de Cincinnati Jessie Bates ont aussi reçu cette étiquette.

Il est à noter que tous les joueurs qui ont reçu l’étiquette ont tout de même l’opportunité d’en arriver à une entente à long terme avec leur équipe d’ici le 15 juillet.