La WTA s’amène à Granby

Après quelques années d’absence, le Québec accueillera de nouveau un tournoi 250 de la WTA.

Mercredi, lors d’une conférence de presse tenue à l’Hôtel de ville de Granby, Tennis Canada a annoncé que le tournoi de Granby sera l’hôte de l’événement du circuit féminin, en plus d’organiser de nouveau une étape Challenger de l’ATP.

L’événement change également de nom et devient les Championnats Banque Nationale. Rappelons qu’une épreuve 250 de la WTA a été présentée pendant plus de 26 ans à Québec pendant l’automne, avant de déménager temporairement aux États-Unis après l’édition 2019.

«Avec le développement du circuit en Asie, ce n’était plus possible de tenir un tournoi de cette envergure avec succès à Québec. Dans les dernières années, nous ne savions plus trop quoi faire avec l’événement et nous cherchions des solutions», a expliqué le vice-président du tennis professionnel chez Tennis Canada, Eugène Lapierre.

L’organisation a fleurté avec l’idée de louer l’événement à la municipalité d’Albany, dans l’État de New York. Il a aussi été prêté à Chicago pour l’édition 2021.

«La WTA a fait du gros lobbying auprès de Tennis Canada en nous disant que ça va très bien quand on organise des choses au Canada et que ce serait bien que nous trouvions une place ici pour ce tournoi», a révélé Lapierre.

C’est dans ce contexte que l’idée de jumeler la compétition 250 de la WTA avec le Challenger déjà présent dans la municipalité des Cantons-de-l’Est est venue.

Juste avant les Internationaux des États-Unis

Les Championnats Banque Nationale se dérouleront du 20 au 28 août 2022 et auront toujours lieu à la fin du huitième mois de l’année à l’avenir.

La compétition servira donc de préparation pour les prestigieux Internationaux des États-Unis, qui seront du 29 août au 11 septembre prochain.

«Il y avait un trou dans le calendrier avant les Internationaux des États-Unis et les joueuses réclamaient un tournoi à la WTA juste avant cette importante compétition», a dit Lapierre.

Il faut donc s’attendre à ce que certaines des meilleures joueuses au classement mondial débarquent à Granby à la fin de l’été. L’an dernier à Chicago, les huit favorites se trouvaient dans le top 50.

Bon pour les joueuses d’ici

En rapatriant le tournoi de type 250 en sol canadien, cela permettra à Tennis Canada d’offrir des laissez-passer à des joueuses de chez nous.

«Les tournois que nous organisons au Canada et au Québec, ce sont des investissements qui rapportent beaucoup et ça donne tout un coup de pouce à nos jeunes joueurs du côté du circuit professionnel», a déclaré le directeur des Championnats Banque Nationale, Richard Quirion.

«L’objectif, c’est de leur donner des conditions de jeu optimales dans le but de leur permettre d’aller chercher des points au classement mondial.»

L’homme a rappelé que Milos Raonic, Vasek Pospisil, Eugenie Bouchard, Denis Shapovalov, Bianca Andreescu et plus récemment Leylah Annie Fernandez ont tous connu du succès lors de ses compétitions québécoises avant de briller sur la scène internationale.

Ce sera par ailleurs un montant total de près de 240 000 $US en bourses qui sera remis dans le cadre de l’événement féminin.