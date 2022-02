À Giordano de décider

Le parcours du défenseur Mark Giordano avec le Kraken de Seattle pourrait être très bref.

Celui qui a été nommé comme premier capitaine de l’histoire de la 32e formation de la Ligue nationale de hockey (LNH) sera une cible de choix pour une équipe qui pense aspirer aux grands honneurs cette saison.

Le vétéran de 38 ans représente une très belle option à titre de joueur de location, lui qui pourrait bénéficier de son autonomie complète l’été prochain.

Le directeur général du Kraken, Ron Francis, a l’intention de discuter avec l’arrière pour établir un plan de match en vue de la date limite des transactions dans le circuit Bettman, soit le 21 mars prochain.

«À un certain moment, nous allons devoir avoir une discussion pour voir ce qu’il désire faire, a indiqué le DG dans un entretien avec The Athletic. Je pense que chaque situation est différente. Mark évolue dans notre ligue depuis très longtemps. Il est notre capitaine et notre entretien se fera en face à face. Nous voulons voir son état d’esprit et comprendre ce qu’il veut faire.»

«Par le passé, j’ai démontré que j’étais ouvert et honnête, a aussi dit Francis. Je peux avoir des conversations avec un, cinq ou dix joueurs. C’est comme ça que j’aime faire les choses. Ces conversations peuvent être sur la possibilité de signer une prolongation de contrat ou sur la possibilité de passer à autre chose. La date limite est le 21 mars et nous devons nous y préparer.»

Sélectionné des Flames de Calgary lors du repêchage d’expansion du Kraken l’été dernier, Giordano détient une clause dans son contrat qui lui permet d’établir une liste d’équipes avec lesquelles il n’a pas envie d’évoluer.

Pas de regret

Le club de Seattle connaît des débuts difficiles dans la LNH, lui qui a maintenu un dossier de 15-27-4 jusqu’à maintenant en 2021-2022. Il est présentement installé au dernier échelon du classement de la section Pacifique, soit à 18 points d’une place en séries éliminatoires.

Considérant cela, il ne serait pas surprenant que Francis tente d’obtenir un retour intéressant pour Giordano, et ce, dans le but d’aider sa formation à long terme. Si le défenseur passe à une autre équipe, son association avec le Kraken n’aura duré que quelques mois.

Malgré cela, Francis ne regrette aucunement d’avoir sélectionné Giordano comme capitaine.

«Nous avions évalué les choses au camp d’entraînement et nous avons pris cette décision. Je ne le regrette pas une seule seconde. C’est un guerrier, un compétiteur, un bon leader sur et à l’extérieur de la glace. Il y a toujours une possibilité [d’un échange ou d’un départ par l'entremise du marché des joueurs autonomes], mais tu ne sais jamais ce qui pourrait se passer quand tu amorces une campagne. Je ne crois pas que c’est quelque chose que tu dois considérer quand tu prends ce type de décision», a-t-il indiqué à propos de son choix de capitaine.