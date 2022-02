Des anciens du CH qui auraient été bien utiles

Le Canadien de Montréal passera la pause du match des étoiles au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey et la saison actuelle a été marquée par du jeu sans conviction et de nombreuses absences ici et là. Pendant ce temps, certains de ses anciens porte-couleurs se débrouillent assez bien ailleurs.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme aurait certes aimé compter sur quelques hockeyeurs qu’il avait sous la main lors de la dernière campagne. Ayant réalisé un doublé dans un gain de 5 à 3 aux dépens des Red Wings de Detroit, mercredi, le Québécois Phillip Danault compte à son actif 12 buts et 13 mentions d’aide pour 25 points en 45 rencontres avec les Kings de Los Angeles cette année. Il a d’ailleurs déjà surpassé son total de points (24) de la campagne précédente, pendant laquelle il avait pris part à 53 parties.

S’il maintient la cadence, le vétéran devrait terminer avec un bilan semblable à celui de 2019-2020, quand il avait accumulé 47 points en 71 duels. Sa contribution a permis aux Kings de lutter pour le sommet de la section Pacifique : ils sont deuxièmes avec une fiche de 24-16-7.

Perry et autres

Du côté des champions de la coupe Stanley, Corey Perry n’a pas perdu sa touche. Sous les couleurs du Lightning de Tampa Bay, il a inscrit 23 points en 46 affrontements; le joueur reconnu pour son caractère détestable autour des filets adverses en avait obtenu 21 en 49 matchs lors de la dernière saison.

Perry a décoché 91 tirs jusqu’ici, ce qui est beaucoup plus que ses 62 du calendrier antérieur. Il a évidemment aidé les «Bolts», qui sont en quête d’un troisième sacre consécutif. Ils accusent trois points de retard sur la tête de l’Atlantique.

Chez les défenseurs, les Jon Merrill et Erik Gustafsson ont donné un second souffle à leur carrière après leur départ de la métropole québécoise.

Limité à 13 parties avec le Tricolore en 2020-2021, Merrill avait présenté un différentiel de -11 à Montréal. Or, ses statistiques sont bien différentes avec le Wild du Minnesota. Il revendique une fiche de +15 ainsi que 13 points en 39 rencontres, son club se trouvant 18 matchs au-dessus de la barre de ,500.

De retour chez les Blackhawks de Chicago, pour qui il avait joué pendant quatre saisons, Gustafsson a obtenu 14 points en 40 matchs. Son dossier de +3 reflète le boulot honnête qu’il a abattu au sein d’une formation qui en arrache au plan collectif. À Montréal, le Suédois avait été utilisé 16 fois lors du parcours du Canadien en séries 2021.

Chez ceux qui en arrachent un peu, notons Victor Mete, Tomas Tatar et Jesperi Kotkaniemi. Mete a été retranché par l’entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa, D.J. Smith, dernièrement. Il a récolté six points en 26 matchs, affichant un différentiel de -12. Chez les Devils du New Jersey, Tatar n’a pas obtenu un seul point dans ses 10 plus récents affrontements, alors que Kotkaniemi a amassé 20 points en 42 sorties. Son temps de glace avec les Hurricanes de la Caroline demeure limité : le 29 janvier, il a passé 9 min 15 s sur la patinoire.