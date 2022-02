Les plans ne sont pas déstabilisés

Le retour de Rudy Camacho fait évidemment plaisir à Wilfried Nancy, mais il ne bouscule pas ses plans pour autant.

« Ça ne change pas la donne. Si je veux passer à quatre défenseurs, on peut le faire. Sa présence ne change rien sur l’animation défensive, mais ça va nous permettre d’aller plus loin dans ce qu’on peut faire par rapport à ce qu’on a développé l’an passé », a déclaré l’entraîneur.

Nancy a par ailleurs souligné la progression de certains jeunes que l’on n’a pas encore vus beaucoup.

« Robert [Thorkelsson] et Gabriele [Corbo] progressent. Robert revient progressivement puisqu’il n’a pas joué au cours de la dernière année, mais il sera opérationnel lors du prochain match », a précisé le sélectionneur du CF Montréal.

« Je suis en train de le déformer pour le former comme on veut. Il a une bonne qualité de passe. Gaby aussi est jeune, il est mature pour son âge et il a une bonne mentalité », a-t-il poursuivi.

Différent

Rappelons que la formation a égalé une marque d’équipe l’an passé avec seulement 44 buts accordés malgré une jeune défensive. Le onze montréalais avait aussi atteint ce plateau en 2015 dans un contexte différent.

« C’est difficile de comparer parce que ce n’est pas la même chose, a reconnu Wilfried Nancy. On avait une défense solide avec du beau monde. On avait Laurent [Ciman], Hassoun [Camara] et Victor [Cabrera] ».

« Avec ce groupe, ce que j’ai c’est qu’ils sont capables de se mettre en danger et ils veulent toujours faire mieux », a-t-il précisé.

Pour Nancy, l’objectif demeure de réduire le nombre de buts accordés.

« Je ne m’attarde pas au nombre de buts que l’on marque parce que si on avait concédé moins de buts évitables l’an passé, on aurait fait les séries. »

Apprentissage

L’équipe prend le chemin de Fort Lauderdale aujourd’hui où elle terminera son camp d’entraînement avant d’aller affronter Santos Laguna à Torreon dans moins de deux semaines.

Ce déplacement signifiera aussi un retour à Montréal pour Gabriele Antinoro et Matteo Schiavoni, deux produits de l’Académie qui ont été invités au camp.

« J’ai beaucoup appris ici, les exigences sont plus élevées. Je dois seulement continuer de travailler afin de progresser », a observé Antinoro qui est un ailier de 17 ans, arrivé du Brésil avec ses parents il y a cinq ans.

« Le jeu est beaucoup plus rapide et physique, mais je pense que ça va m’aider dans mon jeu », a ajouté Schiavoni, un milieu de Lachine qui aura 17 ans dans les prochains mois.