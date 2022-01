L'entraîneur-chef Dominique Ducharme et des joueurs des Canadiens de Montréal se sont adressés aux journalistes à la suite de la divertissante défaite face aux Ducks, jeudi, à Montréal.

Il a alors été question de deux principaux sujets : le but magistral de Trevor Zegras et la situation des gardiens.

Voyez les points de presse, ci-dessous :

DOMINIQUE DUCHARME

Sur Cayden Primeau : «Son utilisation, on verra. On est dans une situation où nous n’avons pas vraiment de choix. On va s’assurer que Sam est capable de jouer. Ce sont les options que nous avons présentement.»

«Je consulte mes adjoints tous les jours. À la fin, c'est moi qui prends la décision.»

«On aurait pu mieux réagir et on aurait pu revenir dans ce match-là. Il en manquait peu à la fin.»

«Je croyais qu'on a eu une bonne première péridoe, mais on tirait de l'arrière 0-2. Il fallait surtout pas que nos joueurs lâchent. je vouilais donner un "boost" d'énergie à nos joueurs. J'ai aimé comment on s'est comporté dans les 15 premières minutes de la première.»

Sur le but Michigan de Trevor Zegras : «Comment veux-tu défendre ça?»

Point de presse de Dominique Ducharme après la défaite face aux Ducks -

DAVID SAVARD

Sur le but Michigan de Trevor Zegras : «C'est un but assez exceptionnel... c'est une manoeuvre très difficile à faire. Et un jeu qui est très difficile à défendre.»

Point de presse de David Savard après la défaite contre les Ducks -

SAMUEL MONTEMBEAULT

«Je n'avais pas joué depuis une semaine, je m'étais seulement entraîné une fois (...). Ce sont des jeux spectaculaires et les partisans aiment voir ça. C'est un bon joueur.»

«En deuxième, c'était un peu dur de rentrer à froid comme ça. Plus ça avançait, plus je me sentais à l'aise.»

Point de presse de Samuel Montembeault après la défaite contre les Ducks -

JAKE EVANS

«J'aime jouer avec Rem Pitilick et Josh Anderson. Ils sont rapides. Rem fait de bons jeux et il a une intelligence hockey élévée.»

«L'équipe veut continuer à aller au filet pour marquer. Une fois que t'es là, ça peut être payant de l'intérieur.»