EN DIRECT : Ducks - Canadiens

Les Canadiens de Montréal retrouvent finalement leur domicile, mais pas encore leurs partisans, à l’occasion de la visite des Ducks d’Anaheim.

La troupe de Dominique Ducharme en est à son premier match à Montréal depuis le 16 décembre.

En deuxième période, les Ducks mène 5-2.

DEUXIÈME PÉRIODE

14:04 - BUT! Trevor Zegras marque son deuxième but du match, cette fois avec un tir des poignets dans la lucarne.

Trevor Zegras marque son 2e du match à l'aide d'un laser -

09:54 - BUT! Artturi Lehkonen marque avec un tir sur réception dans la lucarne en avantage numérique.

Artturi Lehkonen complète une passe parfaite de Mike Hoffman -

01:25 - BUT! Seulement 10 secondes plus tard, Trevor Zegras y va d'une superbe manoeuvre pour redonner une avance de trois buts aux Ducks.

4-1_zegras -

01:15 - BUT! Jake Evans marque un beau but en plongeant pour inscrire les Canadiens au tableau indicateur.

evans_3-1 -

00:00 - Début de la période médiane.

PREMIÈRE PÉRIODE

17:06 - BUT! Troy Terry inscrit un autre but en avantage numérique pour les Ducks qui prennent les devants 3-0.

Et de 24 pour Troy Terry... -

15:12 - BUT! Le défenseur Cam Fowler double l'avance des siens avec un tir de la pointe en avantage numérique.

Cam Fowler double l'avance des Ducks face au CH -

13:17 - Laurent Dauphin est chassé quatre minutes pour avoir porté son bâton au visage de Ryan Getzlaf.

10:55 - Ryan Getzlaf est puni pour avoir fait trébucher Rem Pitlick.

08:14 - BUT! L'attaquant Sam Carrick s'échappe et déjoue habilement Cayden Primeau pour inscrire son neuvième but de la campagne.

Sam Carrick est le premier à marquer face au CH -

00:00 - Début de la rencontre.