CF Montréal: stabilité et progression

Tranquillement, le CF Montréal met sa saison 2022 en marche, une campagne qui devrait être sous le signe de la stabilité et de la progression.

Comparativement à 2021, où un nouvel entraîneur-chef venait d’être embauché ainsi que plusieurs nouveaux joueurs, l’année 2022 est beaucoup plus tranquille avec l’arrivée d’Alistair Johnston, qui a notamment coûté cher.

Toutefois, ce seront des visages familliers qui amorceront la nouvelle saison avec l’espoir d’une progression, c’est-à-dire un beau parcours en Ligue des champions, une participation aux séries éliminatoires de la MLS et, pourquoi pas, retenir le tire de champion canadien.

Si l’on se reporte en 2020, il y avait eu nouvel entraîneur en Thierry Henry en plus de joueurs comme Victor Wanyama, Luis Binks, Emanuel Maciel, Steeven Saba et Romell Quioto. En 2021, c’était Wilfried Nancy en plus de Bjorn Johnsen, Ahmed Hamdi, Djordje Mihailovic, Kamal Miller et Joaquin Torres.

En 2022, il n’y a que l’arrivée de Johnston et des deux joueurs sélectionnés au Super Draft, Jojea Kwizera et Ivy Brisma. Ainsi, on mise sur la stabilité et la continuité avec un XI partant qui se connaît ainsi que des repères bien place.

Identité

Ainsi, l’identité du club pourra continuer à évoluer. Lors des entrevues d’après-saison, les joueurs mentionnaient que les joueurs se connaissent maintenant très bien et que les connexions pourraient se faire plus rapidement étant donné les principes de jeu en place.

Bien sûr, il y a l’identité sur le terrain, mais il y a également l’identité au niveau du club. Et le CF Montréal a résolument une identité locale.

Actuellement, il y a 17 joueurs de nationalité canadienne sur environ 28 joueurs. À titre comparatif, les Whitecaps de Vancouver en ont 11 et le Toronto FC, 10. On met l’accent sur les joueurs locaux et aussi sur des joueurs francophones dans une ligue majoritairement à saveur américaine.

Opportunités

Avec la nouvelle saison, certains joueurs arriveront avec une volonté de démontrer leur savoir-faire. Ce sera sans doute le cas de Bjorn Johnsen, qui voudra convaincre que sa dernière campagne était une anomalie.

Et puis, il y aura les joueurs qui avaient été prêtés en Canadian Premier League pour prendre de l’expérience. Sean Rea, Jonathan Sirois, Karifa Yao et Keesean Ferdinand ont accumulé beaucoup de minutes en CPL. D’ailleurs, Sirois était considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la ligue et Yao a fait partie de l’équipe d’étoiles.

Maintenant, ces joueurs voudront démontrer que l’exercice a porté fruit. Ainsi, ils voudront saisir l’opportunité de convaincre Nancy de faire partie de l’effectif et d’apporter de la profondeur au club. Ce sera le cas de Yao, un défenseur central, qui tentera d’attirer l’oeil de l’entraîneur-chef comme Joel Waterman l’avait fait l’an dernier. Il avait saisi l’opportunité de devenir une option régulière sur le XI partant.

Ce sera le cas aussi de Kwizera et Brisman, qui sont inconnus, mais qui possèdent un profil en puissance, en vitesse et à l’aise dans des duels un contre un. Les joueurs repêchés au Super Draft possèdent des qualités que peu ont au CF Montréal.