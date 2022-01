CF Montréal: la jeunesse mise de l’avant

Comme l’an dernier, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy entend miser sur la jeunesse pour bâtir sa meilleure version du CF Montréal.

La routine reprend peu à peu pour les joueurs de l’équipe, qui s’entraîneront à Montréal jusqu’au 27 janvier avant de terminer son camp en Floride au mois de février. Jeudi, Nancy a soumis ses hommes aux traditionnels tests physiques et il apprécie son groupe, qui ira dans la continuité de 2021.

«Je ne vous cache pas que si on avait eu un noyau ou des joueurs plus expérimentés, on aurait fait les séries éliminatoires, a avoué le Français. Encore, le fait d’avoir vécu ça avec les jeunes joueurs, c’est ce qui nous a permis de remporter la Coupe du Canada.»

Ainsi, l’instructeur ne souhaite pas spécialement aller chercher d’autres athlètes plus vieux. Il misera sur son jeune groupe, qui a mûri avec les épreuves. Ajoutez à cela trois joueurs de l’Académie qui tenteront de se démarquer au camp et peut-être forcer la main de l’entraîneur.

Dans la continuité

Parlant d’épreuves, Nancy a été aux prises avec la COVID-19 pendant ses vacances. Même s’il a tenté de décrocher en combattant ses faibles symptômes, il a tout de même songé à son plan d’attaque.

«J’ai pensé à pas mal de choses. J’ai essayé de voir ce que je peux faire avec mes adjoints pour aider l’équipe à être plus performante. Il y a des idées, mais rien de révolutionnaire, puisque l’objectif pour cette année sera de continuer à faire ce qu’on a mis en place et d’être plus efficace», a-t-il expliqué.

Une acquisition dont Nancy est fier, toutefois, est celle du défenseur canadien Alistair Johnston, un joueur avec «une très grande marge de progression». L’ancien du Nashville SC n’a que 23 ans, mais il devrait déjà jouer un rôle important.

«Il était dans une équipe qui aime défendre. Ça va rejaillir sur l’équipe. Il a un leadership naturel par rapport à ça. [...] Qu’il prenne ses marques. Qu’il ne se mette de la pression parce qu’il est un joueur important pour nous. C’est un joueur sur qui je compte, bien sûr, et j’ai hâte qu’il s’éclate sur le terrain», a confié Nancy.