CH: le DG devra bien s'entourer

Publié aujourd'hui à 09h43

Mis à jouraujourd'hui à 09h43

Le dénouement de la saga du prochain directeur général du Canadien approche et une chose me semble de plus en plus évidente. Plus d’un candidat pourrait obtenir un poste au sein de l’organisation.

Le but demeure bien sûr de nommer un DG, mais ce dernier aura besoin d’assistants. C’est tout l’organigramme du club qu’il faudra planifier.

À son arrivée en poste, Marc Bergevin s’était notamment entouré de Rick Dudley et de Scott Mellanby. À Tampa, Julien BriseBois a demandé à Mathieu Darche de l’épauler.

Même Chantal Machabée, vice-présidente des communications du Canadien, a des adjoints.

C’est normal. Dans ce milieu, la charge de travail est tellement exigeante. Vous devez avoir des alliés à vos côtés.

Voilà pourquoi je crois que si plusieurs candidats ont impressionné le comité de sélection, l’un d’eux obtiendra le poste d’adjoint au directeur général.

Il se verra affecté à d’autres tâches, comme la gestion du Rocket de Laval, par exemple.

Jeff Gorton devra aussi s’entourer de personnes de confiance. À Montréal, avec un directeur général francophone à ses côtés, le nouveau vice-président des opérations hockey se retrouve dans un monde fort différent de ce qu’il a connu à New York ou à Boston.

Mais je suis convaincu que l’adaptation va se faire rapidement.

Le recrutement, la clé

Une fois ce processus terminé, le Canadien aura besoin d’une nouvelle liste : celle des candidats à la succession de Trevor Timmins au poste de directeur du recrutement.

C’est une liste importante, car la période la plus cruciale pour l’équipe cette année risque d’être celle du repêchage.

Ça prendra quelqu’un qui connaît bien les besoins du Canadien, mais aussi les joueurs d’âge junior, ceux qui sont dans les collèges américains, les Européens.

Le CH ne peut pas se tromper encore une fois. Surtout qu’il est presque assuré d’être parmi les trois premiers clubs à sélectionner un joueur.

Peut-être même le premier. De la façon dont l’équipe a jeté l’éponge, j’ai l’impression que c’est ce que les dirigeants désirent.

Aucune conviction

On n’a qu’à regarder les deux derniers matchs, face aux Bruins et aux Blackhawks. Les joueurs ne démontraient aucune conviction. Ils attendent l’an prochain. Ils ne sont pas dévoués ni enjoués, ils n’ont plus de hargne.

Depuis que le Canadien a recommencé à jouer mercredi, le joueur qui reçoit le plus d’éloges est Michael Pezzetta. Ce n’est pas normal.

Ce n’est pas normal non plus de se retrouver derrière les Coyotes et le Kraken.

Seattle, une équipe d’expansion, a remporté trois victoires de plus que Montréal...

Quelle transparence ?

Les partisans n’attendent pas seulement de connaître l’identité du prochain directeur général et de ses adjoints. Ils veulent aussi avoir des nouvelles des joueurs.

Qu’arrive-t-il à Carey Price, à Brendan Gallagher ? Quand reviendront-ils ? On ne le sait pas.

Le Canadien avait promis plus de transparence. Mais pour le moment, on n’est pas plus au courant de ce qui se passe.

Pendant ce temps, le porte-parole des déboires du CH, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, ne doit pas se sentir bien dans sa peau.

Chaque jour, il fait face aux difficultés. Mais il a peu de raisons de se réjouir. Son club subit défaite après défaite.

Ducharme sait que c’est Gorton qui a le contrôle sur la suite des choses. Mais comme on ne sait rien, on ne sait pas non plus s’il a des discussions avec lui.

C’est cruel pour le « coach ».