C’est la fin pour Jon Lester

Le lanceur Jon Lester a décidé de mettre fin à une carrière de 16 saisons dans le baseball majeur, tel qu’il l’a révélé dans une entrevue diffusée mercredi.

L’athlète de 38 ans termine ainsi son parcours avec cinq invitations au match des étoiles et trois bagues de la Série mondiale, obtenues en 2007 et 2013 avec les Red Sox de Boston, ainsi qu’en 2016 dans l’uniforme des Cubs de Chicago. Le gaucher a totalisé exactement 200 victoires au cours du calendrier régulier.

Dans les derniers mois, il a constaté qu’il peine à suivre le rythme exigeant d’une année au sein du baseball professionnel et ne souhaite plus à se soumettre à des contraintes importantes.

«Ça s’est fait un peu naturellement. C’est plus difficile pour moi, physiquement. Les petites choses qui surviennent pendant l’année sont devenues de plus gros trucs nuisant à la performance, a-t-il affirmé au réseau ESPN. J’aimerais penser que je suis un auto-analyste décent. Je ne veux pas qu’il y ait quelqu’un pour me dire que je ne suis plus capable de le faire. Je veux pouvoir saisir mon chandail et déclarer : "merci, ce fut agréable". Ce fut probablement la raison la plus importante.»

Un habitué des séries

Lester a participé aux éliminatoires dans neuf saisons différentes et a fait la vie dure à de nombreux frappeurs. Parmi eux, il y a Mark Teixeira, qui est avec Evan Longoria celui ayant été retiré sur des prises le plus souvent par le lanceur. «Sa balle coupée m’a neutralisé, a admis celui qui a mordu la poussière 22 fois contre son ex-rival. Un lancer allait vers l’extérieur, par-dessus le marbre. Puis, il revenait avec cette balle coupée. [...] C’était un bouledogue qui ne concédait rien, mais il ne craignait pas d’accorder un but sur balles. Il savait comment lancer contre la formation offensive.»

«Il a travaillé plus fort que n’importe qui d’autre que j’ai côtoyé, a ajouté à ESPN David Ross, qui a eu l’occasion d’agir comme receveur de Lester chez les Cubs. Quand c’était le temps d’aller au boulot, il se mettait à l’œuvre. Lorsqu’il fallait jouer, il s’assurait que tous aient un bon moment. Il s’agit probablement du plus beau compliment que je puisse lui faire.»

En 2021, l’artilleur a évolué avec les Nationals de Washington et les Cardinals de St. Louis, affichant un dossier de 7-6 et une moyenne de points mérités de 4,71. Il a récolté 19 gains en 2010 à Boston et en 2016 à Chicago.