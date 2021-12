La COVID-19 dans la LNH: ça n’arrête pas

Le Canadien de Montréal est loin d’être la seule équipe touchée par la COVID-19 dans la Ligue nationale de hockey (LNH), surtout que chez les Penguins de Pittsburgh, six joueurs se sont ajoutés au groupe de patineurs frappés par le fléau, lundi, tandis que du côté des Blackhawks de Chicago, Marc-André Fleury est à l’écart.

Du côté des «Pens», le gardien Tristan Jarry, les attaquants Dominik Simon, Teddy Blueger et Evan Rodrigues (déjà confirmé la veille) ainsi que les défenseurs Mike Matheson et John Marino se trouvent au nombre des athlètes sur le carreau. La formation de la Pennsylvanie a vu son duel de mercredi contre les Maple Leafs de Toronto repoussé. En principe, elle doit visiter les Sénateurs d’Ottawa, vendredi.

À Chicago, les Hawks ont rappelé le gardien Collin Delia de leur club-école de Rockford. Par ailleurs, l’arrière Calvin de Haan n’est plus soumis au protocole. Si tout va bien, l’équipe se mesurera aux Jets de Winnipeg, mercredi.

Jarred Tinordi au nombre des joueurs infectés

Trois joueurs des Rangers de New York, soit les défenseurs Jarred Tinordi et Ryan Lindgren ainsi que le gardien Alexandar Georgiev, ont vu leur nom ajouté à la liste des hockeyeurs non disponibles en raison de la COVID-19.

Pour sa part, l’arrière Patrick Nemeth est de retour avec ses coéquipiers, car il n’est plus soumis au protocole de la Ligue nationale de hockey. Il avait dû le suivre à compter du 18 décembre.

Les Blueshirts n’ont pas joué depuis leur revers de 3 à 2 en fusillade contre les Golden Knights de Vegas subi le 17 décembre et leur prochain duel est prévu mercredi face aux Panthers de la Floride. Ils occupent le troisième rang de la section Métropolitaine avec une fiche de 19-7-4.

-À Dallas, les Stars ont précisé que Roope Hintz et Esa Lindell sont les septième et huitième joueurs à se retrouver actuellement sous le protocole. Chez les Blue Jackets de Columbus, Oliver Bjorkstrand a subi le même sort.