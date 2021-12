Cinq joueurs du CH ajoutés au protocole

Les Canadiens ont annoncé que le gardien Jake Allen, ainsi que les défenseurs Ben Chiarot, Jeff Petry, Joel Edmundson et Chris Wideman ont été soumis au protocole de la COVID-19 de la LNH.

L'entraîneur des gardiens Éric Raymond a également été placé sur le protocole du circuit. Ils sont suivis par les médecins de l'équipe et ils continuent de suivre les directives et protocoles mis en place par la LNH.

Laurent Dauphin, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli figurent aussi sur le protocole de la COVID-19 de Ligue.

«On sait que c’est une mauvaise période pour tout le monde. On espère qu’on ne se fera pas encabaner trop longtemps et qu’on retrouvera une certaine normalité, a expliqué le pilote Dominique Ducharme en point de presse. Tous sont conscients de ce qui se passe et on prendra une journée à la fois.»

Le gardien Cayden Primeau et le défenseur Corey Schueneman ont été rappelés du Rocket de Laval, tandis que Brandon Baddock, Cam Hillis, Gianni Fairbrother, et Michael McNiven seront ajoutés à l'escouade de réserve temporaire de l'équipe. Ils feront le voyage avec l'équipe en Floride.

«Ces joueurs-là (rappels et l'escouade de réserve) étaient avec nous au camp. Jean-François Houle travaille avec eux. Il y a une certaine continuité entre les deux équipes. Il ne faut pas que ce soit un trop grand ajustement pour eux quand ils partent de Laval pour s’en venir à Montréal.»

Le match aura lieu... à preuve du contraire

En date de lundi avant-midi, soit quelques minutes avant la séance d’entraînement du Canadien de Montréal à Brossard, le match prévu mardi contre le Lightning de Tampa Bay était toujours dans les carnets.

L'équipe a indiqué à TVA Sports que les joueurs, instructeurs et membres du personnel du Tricolore prendront bel et bien l’avion en direction de la Floride vers 14 h. Toutefois, les résultats attendus de tests de dépistage de la COVID-19 pourraient changer la donne au cours des 24 prochaines heures.

Du côté des «Bolts», quelques athlètes sont aux prises avec le coronavirus, incluant les deux premiers gardiens du club, Andrei Vasilevskiy et Brian Elliott, tout comme le défenseur Mikhail Sergachev.

Les trios et paires défensives à l'entraînement

Jonathan Drouin - Nick Suzuki - Brendan Gallagher

Cédric Paquette - Michael Pezzetta - Lukas Vejdemo

Alex Belzile - Jake Evans - Jesse Ylonen

Rafaël Harvey-Pinard - Ryan Poehling - Cole Caufield

Paul Byron - Cam Hillis - Brandon Baddock



Alexander Romanov - David Savard

Brett Kulak - Kale Clague

Corey Schueneman- Sami Niku



Samuel Montembeault

Cayden Primeau

Michael McNiven