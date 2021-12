Jeff Petry alimente ses dénigreurs

Les dénigreurs du défenseur du Canadien Jeff Petry ont passablement d’arguments pour réclamer à grands cris son départ de Montréal.

Le vétéran ne fait à peu près rien pour apaiser leur colère cette saison.

Après avoir manqué quelques matchs ce mois-ci en raison d’une blessure au haut du corps, le numéro 26 a fait parler de lui à son retour au jeu, mardi, mais davantage avec ses déclarations aux médias.

L’Américain avait déploré, après la défaite de 5 à 2 aux mains des Penguins de Pittsburgh un manque de structure dans le jeu de son équipe, décochant par le fait même une pointe en direction de l’instructeur-chef Dominique Ducharme.

Or, Petry est au nombre de ceux qui en arrachent et les derniers jours ne lui ont pas permis de redresser la barque. En Pennsylvanie, il a affiché un différentiel de -1 et, jeudi au Centre Bell, il se trouvait sur la patinoire quand les Flyers de Philadelphie ont inscrit leurs deux filets; le Tricolore l’a cependant emporté 3 à 2 en fusillade.

FLYERS_CANADIENS -

Interminable disette

Le droitier présente une fiche de -7 en 2021-2022, mais surtout, il demeure bloqué à une maigre récolte de deux mentions d’aide. Il n’a pas marqué depuis le 1er mai, sa disette comprenant la totalité des séries éliminatoires.

Pourtant, il continue d’obtenir un temps d’utilisation important, lui qui devait constituer un élément-clé de l’avantage numérique. Ainsi, il a joué moins de 20 minutes dans une rencontre une seule fois cette année.

À propos du jeu de puissance du Canadien, il n’impressionne personne jusqu’ici. Montréal occupe l’avant-dernier rang de la Ligue nationale à ce chapitre avec un pourcentage d’efficacité de 12,5 %. Seuls les Coyotes de l’Arizona font pire à 11,8 %. Il s’agit également de la seule formation du circuit Bettman se trouvant derrière le Bleu-Blanc-Rouge au classement général.

Au plan contractuel, Petry en est à la première campagne d’un pacte de quatre ans et de 25 millions $. Il détient une clause partielle de non-mouvement lui permettant de soumettre une liste de 15 équipes auxquelles il ne souhaite pas être échangé.