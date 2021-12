EN DIRECT | Flyers – Canadiens

Les Canadiens de Montréal (6-21-3) affrontent les Flyers de Philadelphie (11-12-4) au Centre Bell, jeudi soir. La rencontre est disputée à huis clos à la demande de la Santé publique.

Nous sommes en deuxième période. La marque est de 1-1.

SOMMAIRE

DEUXIÈME PÉRIODE

08:36 - Le quintette montréalais dirige plusieurs bons tirs et bourdonnent en zone offensive, la meilleure chance revient à Kale Clague. Carter Hart sauve les meubles.

04:47 - Jake Evans prend la brigade défensive des Flyers de vitesse, mais se bute au portier Carter Hart.

02:42 - Cole Caufield tente d'assurer la réplique et dirige un tir sur réception, Carter Hart dit non!

02:20 - BUT PHI Max Willman récupère une rondelle libre dans l'enclave et trompe la vigilance de Cayden Primeau. James van Riemsdyk et Kevin Hayes obtiennent des mentions d'aide.

01:22 - Le CH débute la deuxième période sur les chapeaux de roues en appliquant beaucoup de pression en échec-avant.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

17:00 - Le Bleu-Blanc-Rouge est dominant lors de ce premier engagement. Les tirs sont à l'avantage de la formation montréalaise 18-6.

13:31 - Scott Laughton accroche Ryan Poehling et prend le chemin du cachot.

12:28 - Carter Hart prive Laurent Dauphin d'un but certain.

11:23 - Cole Caufield est dynamique et bouge constamment ses pieds ce qui piège les Flyers dans leur territoire.

09:23 - La troupe de Dominique Ducharme est insistante en zone offensive. Artturi Lehkonen se démarque particulièrement en cette première période par sa vitesse et sa fougue.

05:20 - BUT MTL Artturi Lehkonen redirige le tir de Brett Kulak et les Canadiens prennent les devants 1-0.

04:33 - L'avantage numérique du Tricolore connaît des moments encourageants. Mike Hoffman frappe la tige métallique. Nick Suzuki, Jonathan Drouin et Cole Caufield s'échangent bien le disque.

02:33 - Zack MacEwen en met trop au goût de l'officiel à l'endroit de Michael Pezzetta. Punition mineure pour obstruction.

00:56 - Claude Giroux dégaine rapidement du cercle de mise en jeu, Cayden Primeau se signale pour une première fois dans la rencontre.

00:00 - Début de la rencontre.

Devant le filet

Cayden Primeau Fiche: 0-2-0 / Moyenne de buts alloués: 4,80 / Taux d’efficacité: ,877%

Carter Hart Fiche: 7-8-3 / Moyenne de buts alloués: 2,80 / Taux d’efficacité: ,915%