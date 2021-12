Auston Matthews égale le record de Dave Keon

Pendant que le Canadien de Montréal continue de patauger dans les bas-fonds de l’Association de l’Est, ses rivaux de toujours trônent au sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Vaincus par le Tricolore au premier tour des séries 2021, les Maple Leafs de Toronto ont oublié leurs mésaventures du printemps dernier et leur machine est bien en marche. Après avoir défait les Oilers d’Edmonton 5 à 1, mardi, la formation ontarienne se trouve en tête du circuit Bettman avec ses 20 victoires et 42 points. Plusieurs raisons expliquent ses succès, mais concrètement, ses meilleurs joueurs sont justement les meilleurs.

Auston Matthews, John Tavares et William Nylander ont tous récolté au moins 30 points jusqu’ici. Le défenseur Morgan Rielly en a amassé 26 et présente un différentiel de +11. Avant de tomber au combat à cause d’une blessure à l’épaule, Mitch Marner avait accumulé 21 points en 24 sorties. Et le gardien Jack Campbell a poursuivi son excellence de la dernière saison régulière. Il affiche une moyenne de buts alloués de 1,94 et un taux d’efficacité de ,937, des statistiques dignes d’un récipiendaire du trophée Vézina.

Simmonds en admiration

Parmi tous ces joueurs, c’est toutefois Matthews qui retient davantage l’attention présentement. Le numéro 34 a prolongé à 10 sa séquence d’affrontements avec au moins un point. Également, il est devenu le deuxième porte-couleurs de l’histoire des Leafs – l’autre étant Dave Keon – à amorcer sa carrière dans la LNH avec six saisons d’au moins 20 filets dans l’uniforme torontois.

«Je n’ai jamais joué au sein d’un club ayant un gars pouvant marquer autant, a déclaré le vétéran Wayne Simmonds, tel que rapporté par le quotidien Toronto Sun. C’est une première, il est incroyable à regarder. Je pense que le plus beau dans tout cela, c’est qu’il le fait de différentes manières. [...] Il mise sur un tir des poignets dévastateur, mais il se dirige aussi au filet, s’empare des retours de lancer. Il obtient ses buts de plusieurs façons et c’est impressionnant.»

Le principal concerné a de son côté le triomphe modeste. Il a d’ailleurs préféré exprimer sa fierté de se retrouver aux côtés de Keon dans le livre d’histoire des Leafs.

«C’est très valorisant en raison de ce qu’il signifie pour cette organisation et la ville de Toronto. Être dans la même phrase que lui, c’est un honneur», a dit Matthews à propos du natif de Rouyn-Noranda.

Ayant vu leur duel de jeudi face aux Flames de Calgary repoussé à cause d’une forte éclosion de COVID-19 dans les rangs de leurs rivaux, les joueurs des Feuilles d’érable doivent patienter à samedi avant de reprendre l’action. Ils visiteront à cette occasion les Canucks de Vancouver.