Pacioretty voit rouge

Pendant que le Canadien de Montréal est incapable de freiner une autre équipe, son ancien capitaine Max Pacioretty, lui, ne peut être arrêté par qui que ce soit par les temps qui courent. Celui qui porte maintenant les couleurs des Golden Knights de Vegas a fait scintiller la lumière rouge deux fois dans un gain de 4 à 1 des siens contre les Bruins de Boston, mardi au TD Garden.

Les visiteurs détenaient déjà une avance de 1 à 0, grâce à Shea Theodore, quand Pacioretty s’est signalé une première fois. Il a d’abord reçu un relais précis de Chandler Stephenson avant de s’échapper devant le gardien des Bruins Jeremy Swayman, qu’il a trompé entre les jambières.

Le numéro 67 est revenu à la charge au second engagement. À l’aide de son tir du poignet dévastateur, il a de nouveau déjoué Swayman, procurant ainsi une avance de quatre buts aux siens.

Depuis le début de la campagne, Pacioretty a touché la cible à 12 reprises, en 11 duels. Avec ses deux filets de la soirée, il a porté sa séquence de matchs avec au moins un but à sept et celle avec au moins un point à neuf. Il a aussi amassé deux points ou plus à ses quatre derniers duels.

Jonathan Marchessault a obtenu l’autre réussite des Golden Knights, tandis que le gardien Robin Lehner a effectué 23 arrêts dans la victoire.

Les Sénateurs retrouvent le feu sacré

En Floride, les Sénateurs d’Ottawa semblent avoir retrouvé leurs airs de leur fin de campagne 2020-2021, eux qui ont amassé un cinquième gain en six matchs, en démolissant les Panthers au compte de 8 à 2.

Les visiteurs ont fait la vie dure au portier de la formation floridienne Spencer Knight, qui a laissé l’ensemble des huit filets sur 38 lancers.

Dans la victoire, Drake Batherson a été le patineur des Sénateurs le plus productif, avec quatre points, tandis que Josh Norris et Connor Brown ont chacun noirci la feuille de pointage à trois reprises.

Anton Forsberg a pour sa part signé la victoire grâce à une performance de 33 arrêts.

Cam Atkinson fait la vie dure aux Devils

À Philadelphie, les Flyers ont servi une correction de 6 à 1 aux Devils du New Jersey, gracieuseté de Cam Atkinson.

L’attaquant de la formation de la Pennsylvanie a secoué les cordages une fois lors de chacune des périodes pour compléter son tour du chapeau. Celui inscrit en deuxième période l’a d’ailleurs été alors que les favoris de la foule jouaient avec un homme en moins.

Atkinson a finalement conclu son match avec quatre points, lui qui a aussi ajouté une mention d’aide sur un filet d’Oskar Lindblom. Justin Braun et Travis Sanheim ont aussi secoué les cordages pour les Flyers.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien Carter Hart a seulement cédé une fois, sur un lancer de P.K. Subban, en deuxième période. Hart a tout de même réussi 26 arrêts dans la victoire.