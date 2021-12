Caufield doit finir la saison dans la Ligue américaine

Publié aujourd'hui à 08h00

Mis à jouraujourd'hui à 08h00

Comme vous, j’ai été émerveillé par les performances de Cole Caufield lors des dernières séries éliminatoires. Sa rapidité, son explosion, son tir nous ont gardés sur le bout de notre siège.

Caufield était en mesure de créer de l’attaque à partir d’un jeu banal. Son but spectaculaire dans le sixième match contre les Golden Knights est un exemple parfait.

Cette année, c’est tout le contraire. Caufield joue à l’image de l’équipe et rien ne fonctionne.

Son lancer n’a pas la même vivacité, ses tirs proviennent de loin, son explosion n’est pas la même et ses mains habiles sont moins visibles.

Ceci étant dit, je ne lance pas la serviette dans son cas. Non. Mes attentes sont encore élevées lorsque je pense à son potentiel. On l’a vu en séries. Son talent ne s’est quand même pas évaporé en l’espace de quatre mois.

Et c’est pour cette raison que je crois, pour son bien à long terme, qu’il doit compléter la saison dans la Ligue américaine. Il reviendra l’an prochain avec le grand club.

Cette saison, les Canadiens sont en déroute. Rien ne va. Les revers s’accumulent et je constate que les défaites deviennent normales et acceptées par plusieurs.

C’est un environnement perdant, négatif et dévalorisant pour le développement et la progression d’un jeune joueur prometteur comme Cole Caufield qui n’a que 20 ans, dois-je le rappeler.

Je recommande donc d’envoyer Caufield à Laval pour le reste de la saison. Pas pour le punir. Non. Mais plutôt avec l’optique de le protéger et de lui permettre de développer et d’améliorer ses forces et faiblesses dans un niveau inférieur.

Si les dirigeants prennent le temps de s’asseoir avec lui et de lui expliquer clairement, je suis persuadé que ce serait une décision avantageuse pour l’équipe et pour Caufield.

Une conversation qui pourrait ressembler à ceci: « Cole, on t’aime. On veut t’avoir avec nous pour les 20 prochaines années. Va à Laval. Défonce-toi. Domine. Brûle la ligue. Écoute tes entraîneurs. Sois un bon coéquipier. Tu reviendras avec les Canadiens lors du prochain camp d’entraînement. »

Corey Perry, Ryan Getzlaf, Max Pacioretty, Mika Zibanejad, Filip Forsberg et Miko Rantanen sont des noms qui me viennent à l’esprit. Ils ont tous été des choix de premier tour qui ont joué dans la Ligue américaine au début de leur carrière professionnelle.

Ce fut, pour tous, un passage favorable qui leur a permis d’être meilleur par la suite.

Cette saison, Caufield a joué six matchs avec le Rocket de Laval. Je pense que ce n’était pas assez. Laissons-lui finir la saison là-bas. Il va retrouver ses repères, marquer des buts et il pourra ainsi revenir en confiance avec la saison prochaine avec les Canadiens.

La dernière chose que je souhaite, c’est que l’organisation ne parvienne pas à développer un autre choix de premier tour.