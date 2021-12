Du renfort prochainement pour les Capitals

Les Capitals de Washington pourraient prochainement compter sur le retour au jeu du centre Nicklas Backstrom, qui en est à l’étape finale de sa réadaptation.

Le Suédois est sur la touche depuis le début de la saison en raison d’une blessure à la hanche subie l’année dernière. Son retour au jeu pourrait s’effectuer dès mercredi, alors que les «Caps» visitent les Blackhawks, à Chicago.

«Je me sens bien en ce moment, a dit Backstrom, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Mais comme vous savez, je n’ai pas eu beaucoup de pratiques non plus. Alors c’était bien de m’entrainer sur des trios réguliers. Il y a du progrès et on évaluera où j’en suis.»

«Il a connu une autre très bonne journée aujourd’hui [lundi], a ajouté l’entraineur-chef des Capitals, Peter Laviolette. Nous l’avons mis sur une rotation régulière avec un trio et sur l’avantage numérique. Le fait qu’il puisse abattre ce boulot est un bon signe.»

Il n’est cependant pas assuré que l’attaquant qui a mené les Capitals avec 53 points en 55 matchs la saison dernière soit de retour au jeu à leur prochain affrontement.

«Je ne veux pas dire qu’il sera de la formation et que juste avant la partie il ne se sente pas bien et qu’il ne joue pas, a poursuivi Laviolette. Ou si on dit qu’il n’y sera pas et que soudainement il connaisse deux bonnes journées. Alors, on ne spéculera pas trop et on se contente de dire que ça a bien été aujourd’hui.»

Backstrom enthousiaste

En attendant, l’enthousiasme du joueur concerné est palpable, lui qui a retrouvé ses coéquipiers à l’entrainement après avoir passé plusieurs semaines à patiner en solitaire.

«C’est plutôt ennuyant de patiner seul, alors c’est bien de retrouver les gars, a avoué Backstrom. J’aime [l’entraineur du conditionnement Mark Nemish], mais ça a été difficile d’être seul avec lui.»

Les Capitals s’en sont plutôt bien sortis avec Backstrom, un des favoris de la foule à Washington, sur la touche. Ils ont montré un dossier de 17-5-6, bon pour le premier rang de la division métropolitaine.