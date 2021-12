Jake Evans en uniforme mardi?

Jake Evans pourrait fort bien retrouver son poste mardi.

L’attaquant des Canadiens de Montréal s’est entraîné normalement avec ses coéquipiers à Pittsburgh, lundi matin, en vue du match contre les Penguins.

Le joueur de centre a été jumelé à Jonathan Drouin et à Joel Armia sur le deuxième trio.

Evans s’est blessé jeudi dernier contre les Blackhawks de Chicago et a raté la rencontre suivante, samedi, contre les Blues à St. Louis. Il a touché la cible quatre fois et amassé deux mentions d’aide en 24 matchs jusqu’à maintenant en 2021-2022.

Quant au défenseur Jeff Petry, il ne devrait pas reprendre du service face aux Penguins, mais devrait le faire d'ici la fin de la semaine, a indiqué l'entraîneur-chef Dominique Ducharme en point de presse.

«Il est encore au jour le jour. Si vous me demandiez de gager, je ne gagerais pas qu’il sera dans notre formation demain [mardi]», a exprimé Ducharme, avant d’ajouter qu’il désirait que son arrière soit «à 100 %» avant de revenir au jeu. À voir ici:

Une meilleure présence au filet

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, a remanié ses trios en vue de l’affrontement de mardi soir contre les Penguins de Pittsburgh.

Lundi, après l’exercice des siens, l’homme de 48 ans a indiqué qu’il voulait avoir un attaquant par unité qui est en mesure d’avoir une bonne présence au filet adverse, et ce, dans l’objectif d’avoir plus de chances de marquer.

Cela explique notamment la présence de Mathieu Perreault avec Nick Suzuki et Mike Hoffman.

«Mathieu aime aller au filet, a dit Ducharme. Ça ne donne rien d’avoir trois joueurs qui vont se tenir à l’extérieur. Nous avons besoin d’une présence à l’intérieur. Nous n’obtenons pas beaucoup d’offensive présentement. Ça nous prend plus de rondelles dirigées vers le filet et plus de monde devant celui-ci. C’est ce que nous essayons de faire avec nos quatre trios.»

Au cœur d’une série de six revers, le CH n’a inscrit que huit buts lors de celle-ci.

Le CH tentera d’arrêter à six sa série de défaites. Son dernier gain remonte au 27 novembre, quand il avait défait les «Pens» au compte de 6-3 au PPG Paints Arena.

De leur côté, les hommes de Mike Sullivan ont remporté leurs quatre derniers matchs.

La formation montréalaise à l’entraînement :

Attaquants:

Hoffman-Suzuki-Perreault

Drouin-Evans-Armia

Lehkonen-Poehling-Caufield

Pezzetta-Paquette-Dauphin/Ylönen

Défenseurs:

Chiarot-Savard

Kulak-Clague

Romanov-Wideman

Schueneman-Petry

Gardiens: