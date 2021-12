Une autre médaille d’or pour Valérie Maltais

La Québécoise Valérie Maltais et ses coéquipières Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin ont remporté la médaille d’or au relais féminin à la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste de Calgary, samedi.

Dernières à prendre le départ en compagnie des Néerlandaises, les Canadiennes ont réussi une course sans faute pour monter sur la plus haute marche du podium devant leurs partisans.

«On est fières l’une de l’autre. On a fait une belle évolution depuis le début de la saison et on a réussi à s’améliorer ensemble. Le but est toujours de gagner, mais on se concentre vraiment sur le processus. C’est une très belle victoire aujourd’hui (samedi)», a mentionné Maltais, en entrevue avec Sportcom.

Le trio canadien a devancé les Japonaises par 0,82 seconde. Les Chinoises (+6,36 secondes) suivent avec la médaille de bronze.

«Les Japonaises détiennent le record du monde, ce sont les filles à battre. On a l’impression de les avoir battues au sommet de leur forme. La victoire fait vraiment du bien, on peut bâtir là-dessus pour le reste de la saison.»

Il s’agit de la troisième médaille d’or de la campagne pour Maltais et ses partenaires après avoir été couronnées à Salt Lake City et en Pologne plus tôt cette saison. Grâce à leur victoire, les Canadiennes consolident leur place au sommet du classement général de la Coupe du monde en poursuite.

Plus tôt dans la journée, Valérie Maltais était également en action au 1000 m où elle s’est classée 18e (+2,71 secondes). C’est la Japonaise Nao Kodaira qui l’a emporté.

Du côté masculin, Antoine Gélinas-Beaulieu était le seul Québécois en action samedi. Après avoir pris le cinquième rang de sa vague de qualification au départ de masse, Gélinas-Beaulieu a conclu la journée en neuvième place, tout juste derrière son compatriote Jordan Belchos.

La course a été l’histoire du Néerlandais Albertus Hoolwerf qui a terminé plus de 7 secondes devant son plus proche poursuivant, le Belge Bart Swings.

En toute fin de journée, Gélinas-Beaulieu a pris le neuvième rang du 1500 m, dans la division B.