MLS: une grande finale en vue

Publié aujourd'hui à 17h54

Mis à jouraujourd'hui à 17h54

La saison de soccer dans la MLS tire à sa fin et on connaît finalement l’identité des deux formations qui s’affronteront pour le titre.

En effet, les Timbers de Portland croiseront le fer avec le New York City FC pour le titre de meilleure équipe du circuit Garber.

Les Timbers ont éliminé l’équipe Cendrillon, le Real Salt Lake, qui avait surpris le Sporting de Kansas City et les Sounders de Seattle grâce à une supériorité tactique convaincante. Mais le «RSL» n’a pu trouver la recette magique pour abattre les Timbers. Ces derniers, lors de la dernière ligne droite de la saison régulière, ont affiché un dossier de 10-3-1. Avec les matchs de séries, ça fait 13 victoires en 17 rencontres. Ils sont l'équipe de l’heure de la MLS.

Les Timbers atteignent la finale de la MLS pour la troisième fois depuis 2015, année où ils ont remporté le titre. Ils avaient été défaits en 2018 par Atlanta United FC.

Dans un scénario plus dramatique, le New York City FC a vaincu l’Union de Philadelphie. Mais il faut dire que la formation de la Ville de l’Amour fraternel avait 11 joueurs sous le protocole de la COVID-19, dont six étaient des partants. Jim Curtin a dû faire confiance à des joueurs comme le vétéran Aurélien Collin, qui n’avait pas joué cette saison.

Mais même avec les mains liées, l’Union avait pris l’avance et démontré une plus grande énergie et détermination que ses rivaux. Mais c’est le NYCFC qui a eu le dessus, avec le but gagnant à la 88e minute, dans cette finale de l’Est.

Ainsi, la grande finale aura lieu le 11 décembre prochain et sera diffusée à TVA Sports. Les Timbers seront les hôtes de cette rencontre face au New York City FC, qui n’avait passé le premier tour éliminatoire qu’à une seule reprise depuis 2016 avant 2021.

Lappalainen de retour

Le CF Montréal a annoncé le retour de Lassi Lappalainen avec l’équipe comme joueur à part entière. C’est-à-dire que son prêt est terminé et qu’il a un contrat avec l’équipe jusqu’en 2024, avec option en 2025. C’est Vincent Destouches qui avait fait cette mention cet été et le fait qu’il utilise de l’argent d’allocation ciblée n’est pas nouveau en soi. Depuis son arrivée dans la ligue en 2019, l’international finlandais est sous l’égide du TAM (allocation ciblé). L’ancien pensionnaire de Bologne a 10 buts en 22 départs et 39 matchs joués en MLS.

Puis, le club montréalais a également annoncé la venue du jeune défenseur italien Gabriele Corbo, 21 ans. Ce dernier faisait partie du programme italien depuis ses 17 ans et avait attiré l’attention de plusieurs équipes, dont le Bayern Munich en 2018.

Le jeune joueur de la MLS s’est déjà entrainé dans les dernières semaines de la saison. L’adaptation est en processus, un facteur important pour les joueurs arrivant hors MLS. Il n’est pas le remplaçant de Rudy Camacho, même s’il est un défenseur central. Il est décrit comme athlétique, agressif dans les duels. Olivier Renard a mentionné qu il peut jouer dans une défense à trois ou à quatre, important si Wilfried Nancy désire changer l’organisation de sa ligne défensive.

On se voit pour la finale samedi.