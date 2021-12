MLS: qui affrontera les Timbers?

De l’autre côté du tableau, on aura droit à un duel entre l’Union de Philadelphie (2e, 54 points) et le New York City FC (4e, 51 points) dimance, à Philadelphie (15 h).

Au premier tour, Philadelphie a eu besoin des périodes supplémentaires pour dompter les Red Bulls de New York 1 à 0. Ils ont ensuite eu recours à la séance de tirs au but pour écarter Nashville.

L’équipe est donc sans doute un peu fatiguée, mais elle n’a accordé qu’un seul but en deux rencontres éliminatoires.

De plus, Jim Curtin a mis en place un solide dispositif en milieu de terrain qui rend la vie très difficile à tous les adversaires.

Un gros absent

Dans le camp new-yorkais, on a amorcé les séries sur une victoire relativement facile de 2 à 0 à Atlanta.

C’est mardi soir que la grosse surprise est survenue, quand New York a ouvert la marque dès la 3e minute au Gillette Stadium contre la meilleure formation de la saison régulière, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

Celui-ci a rapidement égalé la marque. Les deux équipes se sont échangé un but dans les prolongations et le NYCFC a réglé avec une main dans le dos la séance de tirs au but.

La victoire a coûté cher à New York, puisque Valentin Castellanos a reçu deux cartons jaunes et sera donc suspendu dimanche. C’est le meilleur marqueur de la MLS en 2021, avec 19 buts. Il a d’ailleurs marqué dans chacun des deux matchs éliminatoires de l’équipe.