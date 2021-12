La frustration passe des gradins à la glace

Que dire de plus après cette huitième défaite du Canadien à ses dix derniers matchs? Et ce n’était pas la seule mauvaise nouvelle à l’issue de ce revers de 4 à 1 subi aux mains de l’Avalanche du Colorado, jeudi soir, au Centre Bell.

Le Tricolore a appris qu’il devra se priver des services de Josh Anderson pendant au moins deux semaines (et sûrement plus) alors que Brendan Gallagher et Sami Niku, absents jeudi soir, sont soumis à une quarantaine de 10 jours après avoir subi deux tests positifs à la COVID-19. Oui, quand ça va mal...

Et pour en ajouter une couche, un spectateur, sans doute exaspéré par la tenue médiocre de son équipe favorite, a lancé son chandail du CH sur la patinoire en troisième période.

«Je n’ai aucun commentaire, a indiqué Dominique Ducharme. J’aime ce chandail-là. J’en suis fier.»

Point de presse de Ducharme -

«Ce n’est pas plaisant de voir ça, a commenté Nick Suzuki. Je pense que c’était un de mes chandails. C'est difficile de se faire huer. Les partisans veulent des victoires, ils sont habitués à des équipes gagnantes. Je comprends leur colère.»