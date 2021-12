«Martin Madden fils est l’homme de la situation»

Alain Chainey a été une pierre angulaire du personnel de recrutement des Ducks d’Anaheim durant une vingtaine d’années. Pour lui, il ne fait aucun doute quant au prochain directeur général des Canadiens de Montréal.

Durant son passage au sein de l’organisation californienne, Chainey a côtoyé Martin Madden fils et aux dires de l’ex-directeur du recrutement des Canards, ce dernier n’est nul autre que l’homme de la situation.

«J’ai travaillé durant de nombreuses années en compagnie de Martin Madden fils et j’ai toujours apprécié son rendement. Lorsqu’on parle de reconstruire à travers le repêchage, il est l’homme de la situation», a-t-il fait entendre.

«L’état-major montréalais doit tout faire pour l’embaucher. Il est le meilleur, il possède les compétences pour amener le Tricolore à un autre niveau», a-t-il renchéri tâchant de rappeler que leurs liens amicaux n’ont aucunement à jouer dans ses propos.

Qui est Martin Madden fils?

«C’est un gars très analytique et qui a tout un quotient intellectuel. Il ne fait rien à la légère. Il soulève toutes les pierres avant de prendre une décision. C’est un travailleur infatigable. Il respecte beaucoup l’opinion de ses acolytes en plus d’avoir un bagage d’expérience de 24 années dans le circuit Bettman.»

L’ère Trevor Timmins

«Je ne veux pas jeter Trevor Timmins sous l’autobus. C’est un travail très difficile et exigent. Il a quand même accompli de bonnes choses en sélectionnant Carey Price, Brendan Gallagher, Max Pacioretty, P.K. Subban et Ryan McDonagh», toujours selon l’ancien recruteur.

«Là où ce fut plus difficile, c’est entre 2008 et 2018. Sur les dix choix de premier tour du Bleu-Blanc-Rouge, seulement un de ceux-ci est toujours dans l’organisation et il s’agit de Ryan Poehling. Ça, ça fait mal. Si seulement quatre de ces choix évoluaient à Montréal, l’histoire serait tout autre.»

«Ce n’est pas compliqué, il y a un vide qui n’a pas été comblé entre les plus jeunes joueurs comme Nick Suzuki, Cole Caufield, Alexander Romanov et les plus vieux de l’équipe», a conclu Alain Chainey.

Voyez l'entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.