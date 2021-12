Déception chez le Revolution

Les membres du Revolution de la Nouvelle-Angleterre sont sous le choc au lendemain de leur défaite de 3 à 2 subie aux mains du New York City FC en demi-finale de l’Association de l’Est de la Major League Soccer (MLS).

La formation du pilote Bruce Arena a connu une saison régulière historique, terminant avec le plus haut total de points jamais enregistré, soit 73.

Cependant, il a fallu un match, une prolongation et une séance de tirs de barrage pour que les rêves de grandeur de l’équipe soient brisés pour une deuxième saison consécutive. En effet, le Revolution s’était incliné en finale de conférence en 2020.

«Nous avons tellement eu une belle année, a dit le défenseur Andrew Farrell, mercredi, via le site web de la MLS. Il y a eu tellement de gars qui ont bien joué et qui se sont distingués, mais nous n’avons pas été en mesure de nous rendre jusqu’au bout. Avec du recul, on pourra apprécier notre saison, mais au final, c’est nul.»

«C’est décevant, a ajouté le milieu de terrain Matt Polster. Ce groupe a eu une si belle saison, mais ça ne se poursuit pas toujours en séries. C’est difficile, ce ne sont pas les mêmes types de parties et nous le savions. C’est simplement décevant, nous avions comme attentes de gagner la Coupe MLS. Ce n’était pas notre soirée.»

Avenir incertain

Arena, l’entraineur arrivé à la barre du Revolution en 2019 et qui les a menés à la danse automnale chaque année depuis, prendra son temps avant de décider de son avenir.

«On verra ce qu’il sera sensé de faire, a mentionné Arena, âgé de 70 ans. Chaque jour où je peux exercer mon métier d’entraîneur est comme une bénédiction. Si ça arrête aujourd’hui, ce n’est pas la fin du monde. Je suis confortable avec le nombre d’années où j’ai été en mesure d’être entraîneur. [...] On verra ce que les propriétaires en pensent et on ira de l’avant.»

Malgré la sortie hâtive de son équipe en séries, Arena considère tout de même que la campagne qui vient de se terminer pour sa brigade et lui est somme toute positive.

«Je crois que quiconque un tant soit peu raisonnable dirait que l’année 2021 fut un succès. Si vous pensez autrement, vous devriez faire examiner votre tête.»