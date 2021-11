À VOIR: Gallagher rend un vibrant hommage à Bergevin

Brendan Gallagher a rendu un vibrant hommage à Marc Bergevin après la défaite contre les Canucks, lundi soir.

Dans son point de presse d’après-match, il a longuement parlé en bien de son ancien patron. Le coeur gros, Gallagher a affirmé qu’il sera à jamais reconnaissant envers Bergevin pour lui avoir donné sa chance avec les Canadiens. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Je ne peux pas le remercier assez. Nous avons passé une décennie ensemble. Il m’a donné ma chance. J’ai toujours pu compter sur lui. Il était à l’écoute et il se souciait de nous. Son seul but, c’était de nous donner une chance de gagner. Il faisait tout pour gagner. Je suis reconnaissant d’avoir joué sous ses ordres, a affirmé «Gally».

«Neuf ans et demi, c’est tout un accomplissement dans ce marché. La passion et la loyauté dont il a fait preuve envers nous, c’était tellement important, a-t-il ajouté. Et il était honnête. Il a fait tout en son pouvoir pour qu’on obtienne du succès. Je tiens à ce que tout le monde sache à quel point il avait cette équipe à cœur.»

Gallagher est convaincu que Bergevin rebondira ailleurs.

«Je suis certain qu’il aura une autre chance ailleurs, car il le mérite. Il a toujours été là pour moi, même dans ma vie personnelle. C’est une relation qu’on continuera d’entretenir.»

Anderson aussi élogieux

Josh Anderson, acquis des Blue Jackets en échange de Max Domi au mois d’octobre 2020, a également tenu un discours élogieux à l’endroit de Bergevin.

«L’an dernier, il a amené des joueurs qui nous ont permis de nous rendre en finale. Il a essayé de faire la même chose cette année. Je crois toujours que c’est notre responsabilité de livrer la marchandise. Je sais que c’est encore tôt, mais j’ai aimé les transactions qu’il a effectuées au cours de l’été. On a connu un départ difficile, alors il a payé le prix.»

POINT DE PRESSE DE JOSH ANDERSON -