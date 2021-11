MLS: grandes surprises dans l’Ouest

Publié aujourd'hui à 12h08

Mis à jouraujourd'hui à 12h08

La saison de soccer montréalaise est terminée avec le CF Montréal maintenant en vacances. Toutefois, les éliminatoires de la MLS sont bien amorcées et, déjà, certains favoris ont plié bagage.

Dans l’Est, tous les favoris sont en demi-finale d’association avec le Revolution en tête de liste, détenteur d’un laissez-passer pour le premier tour, ainsi que l’Union, le Nashville SC et le New York City FC, qui ont tous obtenu des victoires.

C’est dans l’Ouest que les choses se sont bousculées un peu plus. Tout d’abord, il y a eu le Real Salt Lake, une équipe que l’on n’attendais pas, qui a vaincu les Sounders de Seattle aux tirs buts lors du premier tour. Les Sounders étaient parmi les équipes favorites, avec le Revolution, pour se rendre jusqu’au bout. Mais le Real Salt Lake a été impressionnant en l’emportant en «stationnant l’autobus» («park the bus») et en ne tirant à aucune reprise sur le filet adverse en 120 minutes de jeu. Le tout s’est terminé 6-5 aux tirs aux buts après un arrêt du gardien David Ochoa. Ce dernier a d’ailleurs joué le rôle de vilain pendant tout le match en essayant de rentrer dans la tête des joueurs des Sounders et de leurs partisans.

Puis, lors d’un match de demi-finale de l’Ouest, les Timbers de Portland ont surpris la meilleure équipe de cette association, les Rapids Colorado. Ces derniers avaient connu une superbe fin de saison, mais ce ne fut pas suffisant pour vaincre la formation de l’Oregon. L’expérience des éliminatoires semblent favoriser l’équipe de Portland. Maintenant, il reste à savoir s’ils affronteront le Sporting Kansas City ou le Real Salt Lake en finale de l’Ouest. Est-ce que Salt Lake peut répéter l’exploit au Children Mercy Park? D’ailleurs, le Sporting aura l’occasion de jouer à domicile jusqu’en finale, s’il y parvient.

L’action reprendra à TVA Sports, ce dimanche. Dans l’Est, le Revolution recevra le NYC FC. Est-ce que le fait d’avoir bénéficié d’un long repos avantagera la troupe de Bruce Arena? Historiquement, les formations qui ont un laissez-passer au premier tour ont une fiche de 10-10. C’est bien d’être frais, mais peut être mieux d’avoir du rythme et momentum. Avantage quand même au «Revs», car on sait que le Yankee Stadium est une forteresse pour NYC FC.

Le Ballon d’or à Messi?

La prestigieuse récompense du Ballon d’or, remis au meilleur joueur de l’année, sera bientôt remise. On parle d’une course à deux entre Lionel Messi et Robert Lewandowski, avec comme troisième finaliste Jorginho. Même si ce dernier a remporté l’Euro et la Ligue des champions, les statistiques ne sont pas vraiment en sa faveur comparativement aux deux autres.

Les rumeurs veulent que Messi soit avantagé pour remporter ce trophée pour la septième fois de sa carrière. De son côté, Lewandowksi n’avait pu mettre la main sur cet honneur en 2020, car il n’avait pas été décerné, même s’il lui appartenait.

Lewandowski a connu une superbe année 2021 en étant le meilleur buteur et ayant remporté le championnat allemand et la Super coupe UEFA, notamment. Mais on oublie, que malgré la lenteur de son départ avec le Paris Saint-Germain, Messi avait connu de bons moments au début de l’année avec le FC Barcelone, permettant notamment à l’équipe catalane de remporter la coupe d’Espagne.

Mais en année de coupes internationales, des fois, il se peut que ça soit ça qui soit l’élément qui décidera du vainqueur. Messi a remporté cet été la Copa America avec l’Argentine et il s’agissait pour lui d’un premier trophée en sélection nationale. La sensibilité des voteurs aura-t-elle penché en faveur de Messi? N’oublions pas qu’il a été le meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur du tournoi.

Peu importe l’issue, Messi n’aura pas démérité ce titre, mais je crois que Lewandowski, qui est au firmament, le mérite encore plus.

Et vous, quel est votre Ballon d’or?