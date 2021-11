Aaron Rodgers clarifie le mystère de son orteil

Aaron Rodgers a clarifié la nature de sa blessure, mardi en conférence de presse, indiquant qu’il souffrait d’une fracture à un orteil, et non d’un «orteil COVID».

Le quart-arrière des Packers de Green Bay a semé la confusion, mardi, en affirmant à la blague qu’il n’avait «aucun effet durable [de la COVID-19] sauf l’orteil COVID», lors de son passage à l’émission «The Pat McAfee Show», mardi. Il s’agissait toutefois d’une blague.

Rodgers a contracté la COVID-19 au début du mois et il a dû suivre une quarantaine qui lui a fait rater un match. Or, il est revenu dans l’entourage de l’équipe avec une blessure qu’il devra traîner et endurer jusqu’à la fin de la saison.

Rodgers, âgé de 38 ans, a jusqu’ici complété 66,8 % de ses passes pour 2571 verges et 21 touchés. Il a également subi quatre interceptions et marqué deux majeurs au sol.