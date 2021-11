Le Titan plie mais ne casse pas

Le Titan d’Acadie-Bathurst s’est payé une petite frousse, samedi au Centre régional K.-C. Irving, mais il a finalement résisté à un assaut tardif des Cataractes de Shawinigan pour signer un gain de 6 à 4.

Après 40 minutes de jeu, les favoris de la foule menaient 5 à 0, mais les visiteurs ont secoué les cordages quatre fois de suite au dernier tiers, pour réduire l’écart à un seul filet. Riley Kidney a toutefois anéanti les espoirs des Cataractes en complétant le pointage dans un filet désert.

Kidney, tout comme Bennett MacArthur, a complété son match avec un filet et deux mentions d’aide.

Il s’agissait également du premier match de la saison de l’attaquant Hendrix Lapierre, lui qui a été rétrogradé dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec par les Capitals de Washington, mercredi. Il a amassé deux mentions d’aide, chacune d’entre elles sur un filet de Jacob Melanson.

Dans le camp des Cataractes, Xavier Bourgault a réussi un tour du chapeau. William Veillette a réussi l’autre but des siens, en plus de s’être fait complice de chaque filet de Bourgault.

Jeu blanc pour les Tigres

Au Centre Agnico Eagle, Nikolas Hurtubise a été intraitable devant la cage des Tigres de Victoriaville qui l’ont emporté 4 à 0 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Le portier des visiteurs a repoussé chacun des 26 lancers de ses rivaux pour assurer le blanchissage.

Conor Frenette a compté sur l’avantage numérique dès le premier engagement pour sceller l’issue de la rencontre.

L’attaquant a marqué son deuxième but du match dans un filet désert en troisième, après qu’Olivier Coulombe et Loick Daigle eurent doublé et triplé l’avance.

William Blackburn a pour sa part arrêté 27 des 30 tirs qui ont été dirigés vers lui.