Drouin et Dvorak absents de l'entraînement

Le Canadien de Montréal a repris l’entraînement lundi sans les attaquants Jonathan Drouin et Christian Dvorak, qui subissaient des traitements, pendant qu’il tente de se sortir d’une séquence qui ne fait aucun envieux.

Le numéro 92 n'a pas disputé de match depuis qu'il a reçu une rondelle à la tête, il y a de cela bientôt une semaine. Officiellement, le Québécois n’a pas subi de commotion cérébrale, mais l’organisation a opté pour la prudence.

Jonathan Drouin n’est pas à l’entraînement lui qui n’était pas sur la glace samedi non plus. @CanadiensMTL @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) November 8, 2021

Dvorak, pour sa part, était de la formation des siens samedi, dans une défaite de 5 à 2 face aux Golden Knights de Vegas.

«C’est au jour le jour. Il n’y a pas de commotion. On va voir [mardi], s’est limité à dire l’entraîneur-chef Dominique Ducharme en conférence de presse.

Éviter les erreurs

Le Tricolore ne compte que trois gains en 13 parties cette saison, mais de l’avis de Cédric Paquette, le club va s’en sortir. L’effort de samedi, face aux Knights, regorge d’ailleurs de points positifs à ses yeux.

«Au dernier match, on a bien joué, a déclaré Paquette. Les petites erreurs qu’on a faites, on s’est fait marquer. Il faut limiter ces petites erreurs. Je pense qu’en communiquant sur la glace, ça aide. Il faut continuer sur cette voie-là.»

«Ça va prendre beaucoup de travail, il faut travailler fort, et on va s’en sortir. On est tous dans le même bateau, on veut tous travailler dans la bonne direction, et je pense qu’on va y arriver. [...] On traverse une période qu’on ne pensait pas avoir, mais là, je pense que tout le monde connaît le système. Il n’y a plus d’excuse à avoir.»

Le CH accueillera les Kings de Los Angeles, mardi. L’ancien porte-couleurs du CH, Phillip Danault, en sera à une première visite au Centre Bell depuis son départ de Montréal à l’entre-saison.

«J’ai parlé à Phil, a déclaré Brendan Gallagher. Nous avons été ici ensemble pendant un moment. Il a été une grosse part des succès qu’on a été capables d’obtenir. C’est un bon ami. Alors je suis heureux qu’il semble heureux. [Mais] pendant 60 ou 65 minutes, on oublie cette amitié pour essayer de gagner un match de hockey.»

