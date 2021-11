Coupe Billie Jean King: le Canada à la maison

Les joueuses de tennis canadiennes affronteront la Lettonie, ici même au Canada, en avril prochain dans le cadre de la Coupe Billie Jean King.

Ainsi en a décidé le tirage au sort de la Fédération internationale de tennis effectué samedi, à Prague, en marge des Finales de la compétition par pays.

«Le choix de la surface et du site ainsi que la composition des équipes seront déterminés à une date ultérieure», a précisé Tennis Canada, par voie de communiqué.

Le duel entre le Canada et la Lettonie sera une rencontre de qualification pour les Finales de 2022 prévues une fois de plus en novembre. À la présente édition, la Québécoise Françoise Abanda et ses coéquipières ont obtenu une fiche d’une victoire et une défaite lors du tournoi à la ronde. Après avoir surpris la France, qui tentait de défendre son titre acquis en 2019, les Canadiennes, qui étaient privées de Bianca Andreescu et Leylah Annie Fernandez, ont baissé pavillon face à la Fédération russe de tennis (FRT).

À propos du duel à venir, les 15 et 16 avril 2022, le Canada occupe actuellement le 10e rang alors que la Lettonie est 12e. La dernière rencontre de la Coupe Billie Jean King présentée en sol canadien remonte à 2018 ; le Canada avait alors battu l’Ukraine.