Football universitaire: Olivier Roy a la tête dans les étoiles

Olivier Roy, des Stingers de l’Université Concordia, est le quart-arrière ayant été nommé sur l’équipe d’étoiles du football universitaire, jeudi.

Un vote des entraîneurs a déterminé les joueurs les plus méritants au terme de la saison régulière.

Si Roy obtient la sélection pour le prestigieux rôle de pivot à l’attaque, les Carabins de l’Université de Montréal, champions du calendrier régulier, et le Rouge et Or de l’Université Laval comptent chacun huit représentants sur les différentes équipes d’étoiles.

Cinq joueurs du Rouge et Or sont nommés à l’attaque, soit Kevin Mital (receveur de passes), David Dallaire (centre-arrière), Andy Genois (bloqueur), Nicolas Guay (garde) et Cyrille Hogan-Saindon (centre).

Les Carabins dominent par ailleurs les sélections en défensive avec quatre : Michael Brodrique (secondeur), Philippe Lemieux-Cardinal (ailier défensif), Kaylyn St-Cyr (demi de coin) et Bruno Lagacé (demi défensif).

Au-delà des honneurs individuels, rappelons que les demi-finales de la Coupe Dunsmore se tiendront ce samedi 6 novembre dès 14 h. Les Carabins recevront alors l’Université de Sherbrooke et les Stingers visiteront le Rouge et Or. L’affrontement prévu à Québec sera d’ailleurs présenté sur les ondes de TVA Sports.

Composition des équipes d’étoiles du football universitaire québécois pour la saison 2021 :

Attaque

Andy Genois - LAVAL - Bloqueur

Anthony Vandal - SHERBROOKE - Bloqueur

Nicolas Guay - LAVAL - Garde

Alexandre Levac - MONTRÉAL - Garde

Cyrille Hogan-Saindon - LAVAL - Centre

Jaylan Greaves - CONCORDIA - Receveur

Kevin Mital - LAVAL - Receveur

Darius Simmons - MCGILL - Receveur

Hassane Dosso - MONTRÉAL - Receveur

David Dallaire - LAVAL - Centre-arrière/Hybride

Bertrand Beaulieu - MONTRÉAL - Porteur de ballon

Olivier Roy - CONCORDIA - Quart-arrière

Défensive

Philippe Lemieux-Cardinal - MONTRÉAL - Ailier défensif

Joshua Archibald - MCGILL - Ailier défensif

Jean-William Rouleau - LAVAL - Plaqueur

Jérémie Verreault - SHERBROOKE - Plaqueur

Alec Poirier - LAVAL - Secondeur

Michael Brodrique - MONTRÉAL - Secondeur

Benjamin Carré - MCGILL - Secondeur de couverture

Ahmadou Boubacar - CONCORDIA - Demi de coin

Kaylyn St-Cyr - MONTRÉAL - Demi de coin

Derek Achaempong - CONCORDIA - Demi-défensif

Bruno Lagacé - MONTRÉAL - Demi-défensif

Khadeem Pierre - CONCORDIA – Maraudeur

Unités spéciales

Jacob Camiré - SHERBROOKE - Botteur de dégagement

Michael Arpin - MONTRÉAL - Botteur de précision

Antoine Dansereau-Leclerc - LAVAL - Spécialiste de retour de bottés