Changement de plan pour Crosby

Les Penguins de Pittsburgh devront une nouvelle fois se passer de leur capitaine Sidney Crosby, puisqu’il ratera le match de jeudi contre les Flames de Calgary.

Le numéro 87 avait pourtant évolué au sein du premier trio à l’entraînement de la veille, mais son équipe patientera avant de le revoir en action. Il avait été opéré au poignet gauche au début septembre et son absence était estimée à l’époque à six semaines.

«Nous allons garder à l’interne notre façon de gérer le retour de Sid. Il s’approche de plus en plus et nous discutons avec notre personnel médical quotidiennement sur la marche à suivre. Nous essayons de placer Sid dans la meilleure situation possible pour obtenir du succès», a expliqué l’instructeur-chef Mike Sullivan, tel que rapporté par le compte Twitter des Penguins.

Par ailleurs, l’attaquant Jeff Carter et le défenseur Kristopher Letang demeurent à l’écart du jeu en raison de la COVID-19. Dans le cas du premier, Sullivan s’est dit optimiste de le revoir durant la séance de vendredi. Pour ce qui est de Letang, il est asymptomatique, mais la date de son prochain affrontement demeure indéterminée.

«Il continue de passer à travers. Je l’ai appelé hier, sauf qu’il n’a pas retourné mon appel. J’espère le contacter aujourd’hui», a mentionné le pilote.

Pittsburgh présente un dossier de 3-1-2 après six parties cette saison.