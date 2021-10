Un fiasco complet

Le comportement de l’organisation des Blackhawks de Chicago dans l’affaire Brad Aldrich, ces onze dernières années, a été complètement aberrant, à la lumière de ce qu’a révélé une enquête indépendante sur le sujet ainsi que les propos de Kyle Beach, victime des agissements de l’entraîneur adjoint.

Après avoir été mise au courant des allégations d’agression sexuelle concernant Aldrich, en mai 2010, l’organisation a choisi de balayer l’affaire sous le tapis tout en maintenant que Beach mentait. Remporter la Coupe Stanley, ce que l’équipe a réussi cette année-là, était plus important.

«L'agression c'est une chose, mais après, c'est de garder le gars (Aldrich) dans l'entourage de l'équipe!», a déploré notre journaliste Renaud Lavoie, mercredi, à l’émission «JiC».

«Je ne comprends pas pourquoi les Blackhawks ont pris cette décision-là en se disant qu'ils ne voulaient pas de distraction», a-t-il ensuite ajouté.

«Celle-là, ils l'ont plus qu'échappée», a-t-il résumé.

Onze ans plus tard, toute cette négligence retombe sur le nez des décideurs de l’époque. Le DG Stan Bowman, qui était toujours en poste, a démissionné mardi. On ne sait pas encore ce qui attend l’entraîneur de l’époque, Joel Quenneville, qui était derrière le banc des Panthers mercredi soir contre les Bruins, et l’ancien adjoint de Bowman, Kevin Cheveldayoff, maintenant DG des Jets.

Mais tous doivent se regarder dans le miroir et en subir les conséquences. Alors que certains défendent Quenneville, notre journaliste, lui, estime que s’il était toujours entraîneur des Blackhawks au lieu d’être avec les Panthers, il aurait été mis à la porte de l’organisation lui aussi.

«Il n'y a pas de défense, il était en position d'autorité», a déclaré Renaud au sujet de Quenneville, un homme de hockey qu’il respecte néanmoins.

Voyez la conversation en entier dans la vidéo principale.