Un signe encourageant pour le Lightning

Comme c’est souvent le cas durant la saison suivant la conquête d’une coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay a eu droit à sa part d’ennuis sur la patinoire, mais il espère avoir pressé le bouton «en marche» une fois pour toutes.

Humilié 5 à 1 par les Sabres de Buffalo la veille, l'équipe a été beaucoup plus brillante, mardi, triomphant par un pointage identique face aux Penguins de Pittsburgh.

Cependant, le travail est loin d’être terminé dans les rangs de la formation de l’instructeur-chef Jon Cooper. L’équipe est certes bien meilleure que le laissent croire sa fiche de 3-3-1 et son différentiel de -6 au chapitre des buts marqués et concédés.

Preuve des récents problèmes du Lightning, il a pris les devants dans une rencontre pour la première fois de la campagne, mardi. Effectivement, au cours de ses deux gains précédents, il était revenu de l’arrière pour provoquer la prolongation et l’emporter.

«Prendre l’avance aide sur plusieurs aspects, a commenté au site NHL.com le défenseur Ryan McDonagh. Cela vous donne davantage de rythme et contraint l’autre formation à presser le pas un peu plus. Vous avez à garder le tout simple et à jouer nord-sud en appliquant de l’échec-avant; vous obtenez plus de buts de cette manière. C’est un bon signe pour nous.»

Aux yeux de Cooper, il ne s’agit pas seulement de dominer au tableau indicateur. Il faut surtout limiter les erreurs, ce que ses hommes ont été incapables de faire par moments.

«Nous pensions que la soirée précédente, nous avions bien fait, mais qu’on s’était tiré dans le pied. Là, il y a eu plusieurs discussions à propos des séquences de deux matchs en autant de soirs et de la difficulté à les jouer. Parfois, il en faut et on avait bien besoin d’un match immédiatement après le dernier. C’est bon que les gars aient répondu», a-t-il expliqué.

Rude bataille à prévoir au classement

À court terme, Tampa Bay peut espérer récolter plus de victoires, car il évoluera à domicile dans ses deux prochains duels, soit jeudi et lundi, contre les Coyotes de l’Arizona et les Capitals de Washington, respectivement.

Puis, il y aura un séjour en Ontario pour y affronter les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa, avant un retour à la maison pour des parties très relevées face aux Hurricanes de la Caroline et aux Panthers de la Floride.

D’ailleurs, ces deux clubs ont le vent dans les voiles, étant parfaits en cinq et six rencontres dans l’ordre. De plus, ils seront très motivés devant le Lightning. Effectivement, les «Bolts» ont éliminé coup sur coup les Panthers et les Hurricanes aux deux premiers tours des dernières séries.