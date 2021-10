Price: des ragots de bas étage démentis

Des ragots de bas étage ont circulé sur la toile récemment au sujet du statut vaccinal de Carey Price.

Selon une théorie de la conspiration sans fondement, le gardien des Canadiens de Montréal se serait caché derrière le programme d’aide de l’Association des joueurs pour éviter de se faire vacciner contre la COVID-19.

Or, il n’en est rien, a confirmé Jean-Charles Lajoie lors de sa quotidienne JiC, mardi.

«Carey Price est doublement vacciné, fin de l’histoire», a-t-il mis au clair.

La théorie est d’autant plus absurde que Price apparait sur la longue liste de candidats d’Équipe Canada en vue des Jeux olympiques de Pékin, où la double vaccination sera obligatoire.

Le journaliste de TVA Sports Marc-André Perreault a de son côté rappelé que le statu quo persiste dans le cas de Price. L’entraîneur-chef du CH, Dominique Ducharme, l’a réitéré aux membres des médias.

«Il n’y a vraiment pas de plan, pas de cible de temps, a mentionné Perreault. C’est vraiment : "Prends ton temps mon ami et, quand tu reviens, on s’assoira et on fera un plan de remise en forme à partir de ce moment-là."»

