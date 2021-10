Ducharme critique le manque d'exécution des Canadiens

Le Canadien de Montréal a perdu 5 à 1 contre le Kraken, mardi soir à Seattle, mais le pointage aurait sans doute été beaucoup plus serré si certaines erreurs coûteuses n’avaient pas été commises en début de deuxième période.

Il y a notamment eu cette bourde sur une passe audacieuse du défenseur Brett Kulak en direction de l’attaquant Christian Dvorak. Le Québécois Yanni Gourde a ultimement profité de ce revirement, en début de deuxième période, pour mieux déculotter le gardien Jake Allen, qui a déjà mieux paru. Le Kraken prenait alors devants 3 à 1.

«Sur le troisième but [du Kraken], nous avions la rondelle sur notre bâton à la ligne bleue et nous l’avons simplement perdue, a évoqué l’entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme, après la partie, se gardant bien d’identifier Kulak ou Dvorak. C’est un jeu que l’on doit faire, garder la rondelle et réussir le jeu. On ne peut pas perdre la rondelle comme ça. Nous devons être meilleurs.»

«Nous sommes tombés trop en arrière, l’autre équipe avait le rythme et c’est certain qu’ils allaient continuer en force, ils cherchaient à gagner leur premier match à domicile, a par ailleurs noté Ducharme. Ils ont poursuivi sur leur élan et ç’a nous a mis sur les talons.» Voyez son point de presse en intégralité dans la vidéo ci-dessus.

Vouloir en faire trop

Selon l’entraîneur, le Tricolore n’avait pourtant pas si mal amorcé la rencontre.

«Les joueurs s’appuyaient l’un et l’autre et travaillaient bien en début en de match, mais il y a eu un manque d’exécution et quand tu tentes de revenir dans une partie, c’est là que tu commences à vouloir en faire trop», a blâmé Ducharme.

Avec un piètre dossier de 1-6-0, le Canadien se retrouve au 16e et dernier rang du classement de l’Association de l’Est. Le prochain match du club montréalais est maintenant prévu jeudi, à San Jose, contre les Sharks (4-2-0).