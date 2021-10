À VOIR: arrêt SENSATIONNEL aux dépens du CF Montréal

Le gardien de l'Orlando City SC, Pedro Gallese, a réalisé mercredi un vol monumental aux dépens de l'attaquant du CF Montréal Sinusi Ibrahim.

Alors que la marque était d'1-0 en faveur des siens, le portier des Floridiens s'est étiré de tout son long et a privé son rival d'un but certain.

Voyez le tout dans la vidéo ci-dessus.

Certains diront qu'Ibrahim aurait pu/dû faire mieux à cette distance du filet, mais il faut aussi savoir reconnaître le superbe effort de Gallese.

Heureusement, Rudy Camacho a inscrit Montréal au tableau quelques secondes après la séquence racontée ci-haut. Ibrahim dormira donc (un peu?) mieux...