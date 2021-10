À TVA SPORTS | Orlando City – CF Montréal

Le CF Montréal est à Orlando, ce soir, pour y affronter les «Lions» dans un duel crucial pour la course aux éliminatoires.

Le match est en cours à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Nous sommes en première demie. La marque est de 0-0.

SOMMAIRE

PREMIÈRE DEMIE

30e minute | Uri Rosell (ORL) reçoit un carton après une faute commise aux dépens de Djordje Mihailovic (MTL)

29e minute | Daryl Dike (ORL) rate une belle occasion de la tête

29e minute | Longue sortie opportune du gardien James Pantemis (MTL) alors que Benji Michel (ORL) s'amenait seul vers lui

26e minute | Rudy Camacho (MTL) fait dévier un centre de Benji Michel (ORL) et vient près de mettre son équipe dans l'embarras

17e minute | Daryl Dike (ORL) se moque de trois joueurs dans un petit numéro, mais ne peut tirer après avoir été contré par Samuel Piette (MTL)

16e minute | Junior Urso (ORL) rate une autre belle occasion sur ce qui est déjà le 4e corner d'Orlando

13e minute | Junior Urso (ORL) envoie la balle sur la traversale lors d'un corner

1ère minute | Début de la rencontre

Le Club de Foot occupe actuellement la septième et dernière place donnant accès aux éliminatoires avec 41 points en 29 matchs, avec cinq rencontres à disputer. Orlando City, pour sa part, est quatrième avec 45 points. Deux points seulement séparent la cinquième et la neuvième place dans l’Est : Montréal ne peut plus trop se permettre d’en échapper..

Le dernier duel entre les deux équipes, en septembre dernier, a chauffé un peu alors qu’Orlando a reçu deux cartons rouges dans un revers de décisif de 4-2 aux mains des Montréalais. Il pourrait donc y avoir des flammèches de nouveau ce soir.

Voyez les formations pour le match de ce soir :