L'entraîneur-chef du CF Montréal Wilfried Nancy n'a pas caché sa déception, voire sa frustration après le nul de 2-2 contre l'Union de Philadelphie, samedi.

«On perd le match, c'est aussi simple que ça, a-t-il ironisé. Les joueurs sont restés avec ce qu'ils font de bien. On était en contrôle du match et après on a donné des buts, qui... pfft... voilà, quoi?», a-t-il résumé en point de presse.

«C'était un peu annoncé, dans le sens qu'à la mi-temps j'ai dit "attention, les gars, ils peuvent marquer sur contre-attaque (...) ou sur coup de pied arrêté".»

Nancy croyait aussi que la façon dont ses hommes dominaient les visiteurs devait leur permettre de mettre le match hors de portée.

«Ce que je regrette aussi, c'est qu'on avait des opportunités pour mieux finir. On aurait dû mieux finir. On aurait pu entrer avec le ballon dans la surface de réparation ou dans le but.

«Je suis frustré. Frustré parce qu'on doit gagner ce match-là. Pour moi, on le perd.»

Enfin, si Ballou Tabla pouvait possiblement être habillé face à l'Union étant donné la place libérée sur la feuille de match avec l'absence de Victor Wanyama, Nancy en a décidé autrement.

«C'est un choix, simplement, a-t-il d'abord expliqué. J'ai pris la décision de rester à 19. Si je n'ai pas pris Ballou, c'est qu'il ne le méritait pas.»

Voyez le point de presse intégral de Wilfried Nancy dans la vidéo, ci-dessus.