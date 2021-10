Marco Rossi retranché par le Wild

Le Wild du Minnesota prend forme en vue de la prochaine saison et le jeune attaquant Marco Rossi entamera vraisemblablement la saison dans la Ligue américaine.

Sélectionné au premier tour (9e au total) par le Wild au repêchage de 2020, Rossi a effectivement été cédé au club-école de l’Iowa, samedi, tout comme Adam Beckman et Calen Addison.

Le gardien Andrew Hammond a pour sa part été rappelé par la formation du Minnesota pour compléter le calendrier préparatoire, ce qui signifie que 24 joueurs sont actuellement présents au camp du Wild.

Plus tôt dans la journée de samedi, il a été annoncé que l’espoir Matthew Boldy souffrait d’une fracture à la cheville gauche et qu’il raterait assurément le début de la saison. Repêché au premier tour par le Wild en 2019, Boldy devrait être tenu à l’écart pendant quatre à six semaines.