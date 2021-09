Ryan McCleary veut suivre les traces de son père Trent

Malgré l’affreuse blessure qui a failli lui coûter la vie, l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal, Trent McCleary, a toujours encouragé son fils Ryan à jouer au hockey, et ses encouragements ont permis au fiston d’être repêché dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le 29 janvier 2000 a marqué un tournant dans la vie de Trent. Une banale glissade pour bloquer un tir a tourné à la catastrophe lorsqu’un tir frappé du défenseur des Flyers de Philadelphie Chris Therrien l’a atteint en pleine gorge.

Résultat: son larynx fracturé a bloqué tout apport en oxygène et le Dr David Mulder a dû pratiquer une trachéotomie pour lui sauver la vie.

Malgré les opérations subséquentes pour permettre de traiter la blessure, Trent n'a jamais été en mesure de respirer normalement par la suite. Un match préparatoire, l’automne suivant, lui a permis de le constater par lui-même et il a annoncé sa retraite pendant le camp d'entraînement.

Crédit photo : Instagram

Quelque 21 ans plus tard, il était avec son fils lorsque les Penguins de Pittsburgh l’ont sélectionné en septième ronde du plus récent repêchage du circuit. Et si l’on se fie aux propos de Ryan, son père en était très heureux, n’ayant jamais tenté de le convaincre d’arrêter le hockey.

«Absolument pas, a dit Ryan au quotidien "Pittsburgh Post-Gazette", au cours d’une entrevue publiée dimanche. Il m’a toujours dit de bloquer des tirs et de jouer ce genre de style hargneux, le type difficile à affronter. Vous ne pouvez pas avoir peur pour jouer au hockey.»

Influence bénéfique

Ryan est un défenseur à caractère défensif de 6 pi et 2 po. Il a ainsi récolté deux buts et sept points en 18 matchs la saison dernière avec les Winterhawks de Portland, dans la ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL).

Celui qui a soufflé ses 18 bougies le 9 septembre sait donc pertinemment que la route ne sera pas pavée vers la LNH et qu’il devra travailler ardemment et constamment pour atteindre son objectif.

Crédit photo : Instagram

Dans cette optique, il est donc reconnaissant de pouvoir compter sur l’expérience et les conseils de son père.

«C’est exceptionnel de l'avoir comme influence tout au long de ma carrière au hockey, a lancé Ryan. Il l'a fait. Il sait ce qu'il faut. Il essaie toujours de me guider dans la bonne direction et de me dire à quel point il est difficile d'atteindre la LNH et les sacrifices que vous devez faire.»

«Mon père est sorti de nulle part [pour atteindre la LNH]. C’est ce que je vais essayer de faire également.»