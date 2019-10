Le moment le plus terrifiant de la carrière du docteur Mulder

Un larynx détruit, un cancer, de profondes lacérations, des commotions cérébrales et des os fracturés, les médecins du Canadien de Montréal ont vu des blessures horribles au fil du temps. Dans l’urgence des diverses situations, ils ont réagi avec brio alors que des vies tenaient souvent à un fil.

Reconnue comme une sommité dans le monde du sport et dans l’imaginaire populaire québécois, l’équipe du docteur David S. Mulder excelle dans tous les domaines.

On n’a qu’à penser à la rondelle qui avait détruit le larynx de Trent McCleary lors d’une glissade pour bloquer le tir frappé de Chris Therrien, en janvier 2000. À l’accident de Max Pacioretty en mars 2011 quand le défenseur Zdeno Chara l’avait assommé le long de la rampe. Ou bien à la sévère commotion cérébrale de George Parros dans un furieux combat en match d’ouverture contre les Maple Leafs, il y a exactement six ans. Ou bien à la lacération au poignet de Donald Audette en décembre 2001. Ou encore, au visage ensanglanté de Lars Eller au centre de la patinoire en séries éliminatoires de 2013, victime d’une sévère mise en échec. Au coup de la corde à linge de Kyle McLaren envoyant Richard Zednik au tapis,dans les séries de 2002.

Dans un sport rapide et robuste comme le hockey, les accidents graves guettent à tout moment.

«De nos jours, une patinoire de hockey professionnelle est le lieu où tout peut arriver. La rapidité du jeu et la robustesse, c’est le mélange parfait pour un accident grave», note le Dr Mulder, qui a vu défiler plus de 50 années de hockey chez le Bleu-Blanc-Rouge, avant de prendre la parole, hier soir, lors de la première édition de la soirée Hockey 911 à la Taverne 1909, au Centre Bell, à laquelle ont participé plusieurs anciens.

En janvier 2000, il avait littéralement sauvé la vie de McCleary. Le 29 janvier restera à jamais gravé dans sa mémoire. Le moment le plus terrifiant de sa carrière. Le médecin était venu à la rescousse du courageux attaquant qui suffoquait. Sans ses soins et celle de son équipe, McCleary ne pourrait raconter aujourd’hui son histoire.

Relation privilégiée

Dans ses histoires de guérison incroyables hors de la patinoire, il pense automatiquement à Saku Koivu, qui a survécu à un lymphome intra-abdominal non hodgkinien. Une histoire qui lui tire encore les larmes quand il se remémore la sincérité des mots de remerciements du capitaine de l’époque.

Mais au-delà des minutes capitales suivant les accidents, le Dr Mulder s’affaire aussi à remettre sur pied, à rassurer et à accompagner chacun des joueurs qu’il soigne. C’est là où la relation entre le patient-athlète et le médecin prend tout son sens. Car à son bureau et dans les salles d’examen, il s’affaire à guérir de véritables machines, atténuer les craintes et insuffler l’espoir. Son équipe et lui font partie de leur famille.

«Le Dr Mulder m’a sauvé la vie et a pris soin de moi par la suite. Je ne suis peut-être pas redevenu le joueur que j’étais après ma blessure au poignet, mais au moins, je l’ai encore et je peux vivre normalement, jouer au golf, a relaté Audette, qui, le soir du 1er décembre 2001, 10 jours après son arrivée chez le Canadien, a été coupé sévèrement au poignet gauche. Onze ligaments étaient sectionnés, de même que deux artères. La chirurgie avait nécessité près de huit heures.»

«Par la suite, durant ma guérison, sa porte était toujours ouverte, a enchaîné celui qui était revenu au jeu la même saison. À l’époque, ma plus grosse crainte, c’était quand j’avais réalisé que j’étais passé près de mourir. Durant l’opération, je suis parti deux fois. Mais j’étais entre bonnes mains.»

La technologie change

Si le jeu a changé depuis 50 ans, les capacités physiques des athlètes et la médecine ont aussi emboîté le pas. Aujourd’hui, les interventions chirurgicales ont grandement évolué.

«En orthopédie, la capacité de réparer, c’est une chose. Mais la technologie chirurgicale a changé, ce qui permet des réadaptations incroyables. Nous utilisons des méthodes beaucoup moins invasives, explique le chirurgien, traumatologiste et intensiviste du CH, le Dr Tarek Razek. Les chirurgies ont moins d’impact qu’auparavant et la guérison est plus rapide. Pour nous, c’est parfois plus facile d’opérer des athlètes, car ils sont dans une condition physique extraordinaire. En prendre soin est quelque chose de très spécial.»

Équipe bien rodée

Quand un accident survient au Centre Bell, toute l’équipe médicale est rodée au quart de tour. Pour éviter les erreurs dans la panique du moment, elle exerce les scénarios d’urgence plusieurs fois par saison en suivant les protocoles médicaux et les règles de la LNH. Tout doit tomber à point. La survie du joueur en dépend.

Une salle de traumatisme est aménagée près du vestiaire. C’est là où toutes les décisions sont prises. Et lorsque la situation l’exige, le patient est évacué en ambulance. Un véhicule d’urgence attend toujours dans le garage de l’amphithéâtre.