LPGA: Nasa Hataoka termine au sommet

Nasa Hataoka a remporté le Championnat Walmart NW Arkansas de la LPGA, dimanche, à Rogers.

La Japonaise a remis une carte de 67 (-4) lors de la troisième et dernière journée du tournoi pour montrer un cumulatif de 197 après 54 trous. Pour terminer le week-end, elle a calé cinq oiselets et commis un boguey pour conserver la première position qu'elle avait obtenue la veille.

La Sud-Coréenne Eun-Hee Ji (67) et l’Australienne Minjee Lee (68) ont terminé à égalité au deuxième rang avec une fiche totale de 198.

La première a réussi deux oiselets et un aigle lors de la dernière journée. La seconde a connu un parcours en dents de scie, réussissant cinq oiselets et commettant deux bogueys, ce qui lui a ultimement valu la position de tête, qu’elle détenait à égalité avec l’éventuelle championne après deux jours.

La carte la plus impressionnante a été signée par la Sud-Coréenne So Yeon Ryu qui a retranché neuf coups à la normale. À dix reprises, elle a trouvé le fanion avec une frappe de moins que prévu en plus de commettre un boguey à son deuxième trou. Elle est ainsi passée de la 57e à la huitième place.

La seule Canadienne toujours en lice dans le tournoi, Brooke M. Henderson (67), a fini la compétition au 25e échelon, à égalité avec une brochette d’autres golfeuses. Ultimement, elle a frappé la petite balle blanche à 205 reprises.

L’athlète native de Smiths Falls en Ontario a amorcé son parcours en commettant un boguey au deuxième fanion. Elle s’est toutefois reprise de belle manière en calant cinq oiselets sur ses huit derniers trous.