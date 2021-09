Aston Martin recrute une sommité et vise le titre

Lawrence Stroll a poursuivi son travail pour transformer la marque Aston Martin, annonçant mardi la création d’une nouvelle entité, soit Aston Martin Performance Technologies, à la tête de laquelle il a placé nul autre que Martin Whitmarsh.

Whitmarsh est connu dans le milieu de la Formule 1 en vertu de ses 25 ans chez McLaren, culminant par une période de six années à titre de directeur général du groupe et de directeur d’équipe. Il a été l’un des fers de lance dans la création de McLaren Automotive et de McLaren Applied Technologies.

C’est avec cette volonté de commercialiser les capacités technologiques afin d’offrir des services d’innovation et d’ingénierie que Stroll a mis sur place Aston Martin Performance Technologies. Et à ses yeux, Whitmarsh était le candidat idéal pour lancer le tout.

«Martin a connu une longue carrière couronnée de succès en course automobile, en aérospatiale et dans le secteur des énergies renouvelables, a expliqué Stroll dans un communiqué. De plus, il a gagné en F1. Il est donc la personne idéale pour travailler avec moi et notre équipe de direction afin de diriger et d'inspirer nos travailleurs vers des succès, autant sur la piste qu’à l’extérieur.»

Un titre d’ici cinq ans

Cette décision devrait permettre à Aston Martin d’atteindre une valeur de 1 milliard de livres sterling (1,75 milliard $) d’ici cinq ans, selon Stroll. Si les succès financiers sont évidemment très importants pour l’homme d’affaires, les succès sur la piste le sont toutefois tout autant.

«Martin assumera des responsabilités dans la haute direction et m'assistera dans la définition de la nouvelle orientation stratégique d'Aston Martin Performance Technologies et de ses filiales, avec l'objectif crucial de mener Aston Martin vers un titre de champion du monde de F1 au cours des quatre à cinq prochaines années», a ainsi indiqué Stroll.

Whitmarsh y croit

Le plan est ambitieux, mais loin d’être farfelu aux yeux de Whitmarsh, qui a vu McLaren être quatre fois championne lors de son passage avec l’écurie.

«Lawrence veut qu’Aston Martin remporte des championnats, purement et simplement, et je ne l'aurais pas rejoint dans cette entreprise à moins d'être totalement convaincu que c'était un objectif tout à fait réalisable», a ainsi commenté Whitmarsh.

«Je sais ce qu'il faut pour gagner en Formule 1 et, inspiré par le leadership de Lawrence et soutenu par les compétences, la passion et la détermination de l'équipe, j'ai l'intention de faire tout mon possible pour m'assurer que notre équipe [gagne].»