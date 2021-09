Une section Métropolitaine équilibrée

Publié aujourd'hui à 11h19

Mis à jouraujourd'hui à 11h19

Amateurs de hockey, êtes-vous prêts pour une véritable saison de 82 matchs en plus des séries? Si tout va bien, c’est ce que nous aurons en 2021-2022.

En plus, avec l’arrivée du Kraken de Seattle comme 32e équipe, une nouvelle curiosité s’installe et les quatre sections sont désormais équilibrées.

Parlant des 32 formations, qui a fait quoi durant la saison morte? Laquelle est meilleure et laquelle est pire? Quels joueurs endosseront de nouveaux uniformes?

Les réponses à ces questions et ma propre analyse suivent ci-bas.

Évidemment, n’étant pas clairvoyant et ne possédant pas de boule de cristal, mes prévisions ne peuvent tenir compte des blessures ou autre événement (lire COVID) qui pourraient altérer les performances d’une équipe. Mais j’ai fait mes recherches et je tire mes conclusions.

Cette semaine, regardons avec la section Métropolitaine.

Devils du New Jersey

Arrivées : Dougie Hamilton, Jonathan Bernier, Ryan Graves, Tomas Tatar

Départs : Ryan Murray, Will Butcher, Nathan Bastian, Aaron Dell

Séries : 6/10

Les Devils ont 63 millions de bonnes raisons pour participer aux séries. L’ajout de Dougie Hamilton, le joueur autonome le plus convoité et le plus dispendieux (9 M$ par saison pour 7 ans), ne garantit pas un billet pour la «vraie» saison, mais ça va certainement aider. Le défenseur de 28 ans arrive au New Jersey après un passage hyper fructueux en Caroline, où il y a joué une moyenne de 61 matchs par campagne en trois saisons, récoltant en moyenne 40 points par campagne. Et au cours des deux dernières campagnes, il a affiché un différentiel de +30 et +20. Impressionnant!

Cela dit, pourquoi un joueur aussi talentueux en est à sa quatrième équipe en 10 ans de carrière? Il y a quelque chose qui cloche avec Hamilton, on dit qu’il est un peu bizarre et que parfois, ça crée des situations inconfortables avec ses coéquipiers. En tout cas, ça ne semble pas effrayer les Devils qui l’auront sur leur masse salariale pour les sept prochaines années!

Mais le talent de Hamilton est indéniable et va sans doute rendre les Devils meilleurs. L’ajout de Ryan Graves viendra aussi améliorer la ligne bleue. Bon défenseur défensif qui joue en désavantage numérique, il est assez talentueux pour se forger une place sur la première paire de défenseurs, un bon complément pour Hamilton.

Je pense aussi que Tomas Tatar a encore du bon hockey dans les patins. N’oublions pas qu’il a été un pointeur constant depuis le début de sa carrière, son passage chez les Canadiens n’a pas fait exception même si on l’a laissé de côté durant les séries l’an dernier. La grande question à l’attaque, c’est de savoir si Jack Hughes va progresser au point où il deviendra une véritable menace. Pour que les Devils atteignent un autre niveau, il faudra que Hughes prenne du galon.

L’ajout de Jonathan Bernier est un cas intéressant. On se souvient que l’an dernier, le New Jersey avait embauché Corey Crawford, mais il leur a fait faut bond en annonçant sa retraite. Sa sortie a forcé les Devils à jouer MacKenzie Blackwood beaucoup plus qu’il ne l’aurait dû, surtout dans un calendrier «covido-condensé». Résultat: troisième pire efficacité défensive du circuit à ,891. Ce fut une des raisons principales pour les déboires de l’équipe. D’où l’importance de Bernier. Un gardien qui a maintenu une efficacité moyenne de ,910 en quatre saisons avec la pire équipe de la LNH. «Joe Bern» va permettre à Blackwood de suivre sa courbe de développement et aider le New Jersey a devenir une meilleure équipe. Si tel est le cas, on pourrait bien les voir en séries.

Islanders de New York

Arrivées : Zach Parisé, Richard Panik, Zdeno Chara

Départs : Jordan Eberle, Nick Leddy

Séries : 7/10

Le 1er septembre, les Islanders sont redevenus les Islanders que l'on connait. Lou Lamoriello a accordé des contrats à pas un, pas deux, pas trois, mais bien quatre joueurs-clés pour son organisation. Anthony Beauvillier, Kyle Palmieri, Casey Cizikas et Ilya Sorokin ont tous signé le même jour. La cerise sur le sundae est venue ensuite avec l’annonce que Zach Parisé déménageait à Long Island. Comme coup d’éclat en plein été c’est dur à battre!

Le lendemain de ces ententes, les Islanders redevenaient l’équipe qui a démontré beaucoup de potentiel l’an dernier. Cela étant dit, ils ne se sont pas améliorés pour autant. Sauf peut-être pour Sorokin qui a pris beaucoup d’expérience l’an dernier, les autres joueurs sont des valeurs connues.

Dans le cas de Parisé, il n’est plus le joueur qu’il a déjà été, mais un rôle plus restreint au sein des Islanders pourrait augmenter son efficacité. Sinon nous avons affaire au même alignement, mais un alignement solide. L’attaque n’est pas la plus dévastatrice, encore moins avec le départ de Jordan Eberle, mais elle se tire bien d’affaire. Barzal, Lee, Nelson, Pageau, Bailey et Wahlstrom sont tous en mesure de marquer, mais pas en quantité industrielle.

Heureusement les défenseurs font le travail. Le top 4 de Pelech, Pulock, Green et Dobson ne sont pas des noms courants, mais ils tirent toujours leur épingle du jeu. Et quand ils ne le font pas, Semyon Varlamov peut corriger les lacunes, Sorokin aussi.

Donc une équipe équilibrée, comme Barry Trotz les aime. Et c’est de là que vient la force silencieuse des Islanders: leur entraîneur. Trotz peut rendre une équipe moyenne bien meilleure qu’elle ne l’est vraiment en raison de son système de jeu. Il a aussi la capacité de faire ramer chaque individu dans le même sens, ses équipes ont toujours une mentalité «tous pour un - un pour tous»! Et ça marche! Avec un petit saupoudrage de Chara, ça ne fera pas de tort non plus!!

Rangers de New York

Arrivées : Ryan Reeves, Barclay Goodrow, Jarred Tinordi, Patrick Nemeth, Samuel Blais, Dryden Hunt

Départs : Pavel Buchnevich, Brett Howden, Philipp di Giuseppe, Brendan Smith, Colin Blackwell, Tony DeAngelo

Séries : 6/10

Je ne l’ai pas compté comme un nouvel arrivant parce que ce n’est pas un joueur, mais l’ajout de l'entraîneur Gerard Gallant est la plus grosse prise des Rangers au cours de la saison morte. Gallant est un solide entraîneur. Oui, il est issu de la vieille école, car il n’est pas un fervent admirateur des statistiques avancées (c’est ce qui lui aurait coûté son poste en Floride), mais ça ne me dérange pas, car Gallant est un «coach». Un «coach», c’est un gars qui ressent ce que ses joueurs ressentent chaque soir et il les utilise conséquemment. Il s’adapte constamment. Gallant le fait aisément, car il a déjà joué dans la LNH, il connait le tabac de fond en comble. Ça fait de lui un «players coach» et les joueurs se défoncent pour des entraîneurs de ce genre-là.

Je pense que c’est le bon candidat pour plusieurs jeunes dans la formation des Rangers. Parlons-en justement... Alexis Lafrenière me vient en tête en premier, car après son lent début, où les attentes étaient stratosphériques, il a terminé la saison avec 12 buts et 21 points en 56 matchs. Kaapo Kakko est un peu dans le même bateau (9 buts, 17 points). On est en droit de s’attendre à plus de production de ces deux-là cette saison et je crois que Gallant pourra bien les guider.

Sans oublier les Panarin, Zibanejad, Strome et Kreider qui forment une solide base pour bien épauler les jeunes. Hélas, tout n’est pas parfait dans la grosse pomme! La perte de Pavel Buchnevich (20 buts, 48 points en 54 matchs) n’a nullement été adressée. C’est un trou béant de 20 buts en production offensive qui pourrait être comblé par une production accrue de Lafrenière et Kakko, en théorie. Mais ce n’est certainement pas les acquisitions de Goodrow, Reeves et Blais qui vont remplir le but adverse. Leur rôles seront plutôt de jouer physique et de donner plus de caractère aux Rangers, un aspect qui leur manquait cruellement, ils seront donc plus difficiles à affronter.

Défensivement, leur top 4 n’a rien de gênant. Mené par l’excellent Adam Fox, qui a tout pour devenir une vedette dans le circuit, Ryan Lindgren, K’andre Miller et Jacob Trouba sont des défenseurs de qualité aussi. Pas la crème de la Métropolitaine, mais assez stable pour permettre à leurs deux gardiens d’être encore très bons. D’ailleurs, les Rangers ont un beau problème avec Igor Shesterkin et Alexandar Georgiev, le pendant new-yorkais du dilemme Price-Halak! Il faudra trancher entre les deux à un certain moment, car je doute que l’un ou l’autre ne veuille partager la charge de travail à parts égales (même si c’est la tendance). SI tel est le cas, l’un d’eux pourrait servir d’appât alléchant pour acquérir un marqueur d’une quinzaine de buts. Ahhhh.... Pavel quand tu nous manques!

Flyers de Philadelphie

Arrivées : Rasmus Ristolainen, Ryan Ellis, Keith Yandle, Cam Atkinson, Martin Jones, Nate Thompson

Départs : Brian Elliott, Jakub Voracek, Shayne Gostisbehere, Philippe Myers, Nolan Patrick, Robert Hagg

Séries : 5/10

De toutes les équipes de la Métropolitaine, ce sont les Flyers qui piquent le plus ma curiosité. Menés par Alain Vigneault qui réussit plus souvent qu’autrement à soutirer le maximum de ses joueurs, les Flyers 2.0 devraient être plus compétitifs cette saison.

Mais ils ont 2 problèmes: un, ils jouent dans la section la plus équilibrée de la LNH et deux, il y a eu un gros roulement de personnel et parfois ça prend du temps avant de forger l’esprit d’équipe. N’empêche, les ajouts en défensive m’apparaissent comme les plus marquants. Les Flyers se croisent les doigts que Ryan Ellis va rebondir après une dernière campagne ordinaire à Nashville. Si tel est le cas, il peut certainement apporter la dimension offensive qu’avait jadis Gostisbehere en plus d’être bien supérieur défensivement, même sans Roman Josi à ses côtés. Ajouter à cela un Keith Yandle encore efficace, un Rasmus Ristolainen qui pourra certainement profiter d’un nouveau départ dans un environnement plus sain qu’a Buffalo et un Nate Thompson qui peut encore aider sur le quatrième trio; vous avez là des acquisitions intéressantes pour la prochaine saison.

Cam Atkinson pourrait aussi s’avérer un ajout important à l’attaque pour pallier à la perte de Voracek à condition qu’il retrouve de sa superbe. Aux côtés de joueurs comme Van Riemsdyk, Farabee, Giroux ou Couturier, ça pourrait donner de bons résultats. Mais peut-être pas assez bon pour maintenir une cadence victorieuse dans la Métropolitaine. Pour ce faire, il faudra qu'Ivan Provorov soit dominant et que Carter Hart trouve une belle constance. Martin Jones sera là pour le seconder, mais ses chiffres sont en déclin depuis quelques saisons. Il faudra qu’il trouve une certaine constance tout en améliorant son efficacité. Tout ça pour dire que sur papier, je ne crois pas que Philadelphie s’est grandement amélioré au cours de l’été. Pas assez du moins pour rivaliser avec les gros canons de leur section. Mais ça, c’est sur papier, voyons ce que ça donne là où ça se joue, sur la patinoire!

Penguins de Pittsburgh

Arrivées : Dominik Simon, Danton Heinen, Brock McGinn, Louis Domingue

Départs : Frédérick Gaudreau, Brandon Tanev, Jared McCann, Cody Ceci

Séries : 5/10

La chute des Penguins est prévue depuis longtemps, mais ils ont toujours le don de se replacer à temps pour accéder aux séries. Une fois rendu par contre, ça se gâte un peu. Et cette saison, je ne suis même pas certain de les voir évoluer au-delà des 82 matchs.

Cela dit, les deux premiers trios des Penguins sont encore bons malgré des centres d’exception vieillissants en Crosby et Malkin. À propos de ces deux là, on ne les verra pas en début de saison. Le premier se remet d’une chirurgie au poignet et le second au genou droit. Ces deux absences risquent de faire très mal au départ des Pens. De plus, ils ont perdu deux joueurs de qualité en Brandon Tanev et Jared McCann. Pas des étoiles, mais des joueurs de rôles qui sont excellents dans ce qu’ils font. Ce n’est donc pas surprenant que Seattle ait choisi Tanev. McCann aurait pu aussi bien partir dans le repêchage d’expansion, mais les Penguins l’ont échangé à Toronto pour un de leurs anciens espoirs Filip Hallander (0 match LNH) et un choix de septième tour. Le retour pour ces deux pièces importantes est, pour le moment, nul.

Danton Heinen sort de deux saisons de misère avec les Ducks, Dominik Simon n’a joué que 11 matchs avec les Flames l’an dernier et Brock McGinn est un joueur de troisième trio. L’unité défensive est correcte, mais rien de plus. On y retrouve les valeurs sûres en Letang et Dumoulin, Marino est respectable aussi, mais en tout et partout les attaques adverses vont certainement pouvoir trouver des brèches.

Parlant de brèches, il va falloir que Tristan Jarry en colmate passablement plus que l’an dernier. Son mauvais début de saison a failli exclure les Penguins des séries et une fois rendu, il n’a pas brillé. Casey DeSmith est un bon second, mais faudra que le tandem se surpasse pour permettre aux Penguins de se hisser parmi le top 4.

Capitals de Washington

Arrivées : Aucune

Départs : Brenden Dillon, Craig Anderson, Michael Raffl

Séries : 7/10

Après avoir connu une autre belle saison régulière l’an dernier, la chaîne des Caps a débarqué royalement en première ronde des séries contre les Bruins. Le contraste était frappant entre la saison et les séries, d’une machine bien huilée. L’équipe a implosé contre Boston alors que la cohésion semblait s’être complètement évaporée. Cela dit, l’alignement demeure pratiquement inchangé sauf le départ de Brenden Dillon, un défenseur efficace qui apportait son lot de robustesse. Donc, l’équipe devrait performer au même niveau qu’en saison régulière l’an dernier SAUF, si leur contre-performance en séries a laissé des séquelles. Et une bonne partie de cette piètre performance est attribuable au gardien numéro un.

Ilya Samsonov a fait les manchettes pour toutes les bonnes ET les mauvaises raisons l’an dernier, mais surtout les mauvaises. Ce n’est pas son talent ni ses performances (en saison) qui sont en question, mais son comportement. Plusieurs dépêches ont fait état de son non-respect des consignes sanitaires avec quelques coéquipiers. Résultat: il a été sévèrement affligé par la COVID, pas une, MAIS DEUX FOIS (!), ratant plusieurs matchs importants de son équipe. Et lorsqu’il est finalement revenu au jeu, il n’a pas joué à la hauteur de son talent. D’où le contrat de seulement un an et 2 millions que les Caps lui ont offerts.

En son absence, nous avons découvert Vitek Vanecek qui, à 25 ans, est un an plus jeune que Samsonov. Le Kraken l’avait choisi au repêchage d’expansion, mais Washington a vite fait de boucler une transaction pour le rapatrier sachant a quel point ce jeune gardien est prometteur. Ces cerbères cumulent seulement 82 matchs d’expérience avec des moyennes d’efficacité identique de ,908. Ils ont encore des croûtes à manger, mais avec le talent qui patine devant eux, les Capitals devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu.

Hurricanes de la Caroline

Arrivées : Jesperi Kotkaniemi, Brendan Smith, Tony DeAngelo, Antti Raanta, Etan Bear, Josh Leivo, Ian Cole, Derek Stepan, Frederik Andersen, Jalen Chatfield

Départs : Dougie Hamilton, Alex Nedeljkovic, James Reimer, Warren Foegele, Brock McGinn, Petr Mrazek, Morgan Geekie, Jani Hakanpaa, Jake Bean

Séries : 8/10

«Je leur ai dit que je ne les laisserai pas tomber et je suis un homme de parole». C’est ce qu’a déclaré le controversé défenseur Tony DeAngelo après avoir paraphé une entente d’une saison avec les Hurricanes.

Cette entente est certainement la plus controversée de la période estivale, DeAngelo s’était fait carrément remercier en pleine saison par les Rangers après avoir tenu des propos diffamatoires et s’être battu avec son gardien russe Alexandar Georgiev. Un comportement qui suit DeAngelo depuis sa carrière junior. Mais cela n’enlève rien à son talent et c’est ce qu’il semble enclin à finalement faire ressortir. Si tel est le cas, il pourra aider à combler la perte de Dougie Hamilton, mais pas complètement. DeAngelo est l’un des nombreux ajouts en Caroline et il faudra voir à quelle vitesse l’équipe va se souder, pas toujours une chose évidente.

Il y a une richesse de talent à l’attaque et le premier à en tirer profit sera sans doute Jesperi Kotkaniemi. Mieux entouré, il pourrait en théorie connaître une belle éclosion offensive en Caroline. Mais il devra composer avec le poids de son énorme contrat, poids qui sera allégé s’il produit correctement.

La grande question sera devant le filet. Les Canes ont fait table rase de leurs trois gardiens de but pour faire place au nouveau tandem de Frederik Andersen et Antti Raanta. Je crois que le duo pourrait être très bon, à condition que Raanta passe plus de temps sur la glace qu’à l’infirmerie! Somme toute, je vois les Hurricanes comme une force dans la Métropolitaine, avec Rod Brind’Amour aux commandes, cette équipe joue du hockey inspiré et responsable. Mais il faudra surveiller leur début de campagne qui a le potentiel d’être cahoteux avec tout le nouveau personnel.

Blue Jackets de Columbus

Arrivées : Jakub Voracek, Adam Boqvist, Jake Bean, Sean Kuraly

Départs : Cam Atkinson, Michael Del Zotto, Seth Jones, Riley Nash

Séries : 4/10

L’ère post-Tortorella à Columbus peut commencer! Il ne faut pas sous-estimer ce changement d’entraîneur, car autant «Torts» pouvait soutirer le maximum de certains joueurs, il pouvait en paralyser plusieurs autres.

La perte de Seth Jones est de loin la plus importante pour les Blue Jackets. On tentera de combler son absence à la ligne bleue par Adam Boqvist et Jake Bean. Deux bons jeunes défenseurs en devenir, mais qui ont encore de l’expérience à prendre pour faire oublier Jones.

Parlons de l’attaque. Patrick Laine est la grande énigme de cette équipe. N’ayant signé qu’un contrat d’une seule saison, il devrait être hyper motivé pour engraisser ses statistiques personnelles. Et en n’ayant plus Tortorella pour «nuire à sa création offensive», il pourrait redevenir le tireur d’élite qu’il a déjà été. Mais le sera-t-il? Je crois que oui. Laine est à la croisé des chemins de sa carrière et il le sait.

Oliver Bjorkstrand est un autre joueur élite pour Columbus et devrait connaître un bon début de saison. Ayant aidé le Denmark à se qualifier pour les Olympiques au cours de l’été, son moteur roule déjà! Jakub Voracek pourra certainement remplacer Cam Atkinson mais somme toute, je pense que malgré tout ce qui a été bougé dans la formation cet été, les Jackets ont sensiblement fait du surplace. Cela étant dit, le départ de Tortorella et une explosion de Laine pourraient changer beaucoup de choses.... Pour le mieux!